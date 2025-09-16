São Gonçalo Fest 2025 vai receber grandes artistas a partir da próxima quinta-feira

O festival vai acontecer de quinta (18) a segunda-feira (22) da próxima semana, com shows gratuitos de pagode, sertanejo, pop, funk, gospel e católico - Foto: Reprodução - Internet

A partir da próxima quinta-feira (18), o São Gonçalo Fest vai receber grandes artistas para celebrar os 135 anos de emancipação político-administrativa da cidade. O evento é realizado pela Dual Produções pelo quarto ano consecutivo, com apoio institucional da Prefeitura, na Arena São Gonçalo, em Alcântara.

O festival vai acontecer de quinta (18) a segunda-feira (22) da próxima semana, com shows gratuitos de pagode, sertanejo, pop, funk, gospel e católico. Os portões do evento abrem às 19h.

Na quinta-feira, o evento celebra a fé católica, começando com o Santo Terço, seguido de uma Santa Missa, que será celebrada pelo arcebispo Dom José Francisco e concelebrada por padres do município, com a Comunidade Divina Luz. Além disso, haverá apresentação da banda Adoro Samba e o grande show do Padre Fábio de Melo.

Na sexta, o público será animado pelo DJ e produtor musical Pedro Sampaio e com os sucessos do cantor Matheus Fernandes. As duas apresentações serão antecedidas por shows dos cantores João Gabriel e Maycon André.

No sábado, o pagode vai alegrar os gonçalenses. A abertura será com o grupo No Sigilo; em seguida, sobe ao palco o Pagode do Adame. A noite termina com a apresentação do consagrado cantor Alexandre Pires. Já no domingo, pela primeira vez, São Gonçalo recebe a grande cantora de sertanejo Simone Mendes. No mesmo dia, o pagodeiro Tiee e a cantora Yara Velasco também vão se apresentar.

Na segunda, dia em que o município comemora os 135 anos, o evento vai ser encerrado por grandes cantores do gospel. Thalles Roberto, Bia Santos e Lukas Agostinho vão fechar o festival com músicas de fé e emoção.

Serviço:

A Arena São Gonçalo fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho (em frente ao Atacadão), em Alcântara.