Estado divulga 2.902 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz

Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade - Foto: Divulgação - Renan Otto

O Governo do Estado está disponibilizando, esta semana, 2.902 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 1.404 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.498 vagas: 258 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.240 pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Na Região Metropolitana, estão concentradas 71,4% das vagas: são 1.404 chances de trabalho, entre as quais 149 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lanchonete, aplicador de asfalto, ajudante de carga e descarga e auxiliar de linha de produção, com remuneração que pode chegar a R$ 4.554. Na mesma região, também existem vagas disponíveis para açougueiro, auxiliar de limpeza e fiscal de loja, com pagamento de até dois salários mínimos (R$ 3.036).

Na região Serrana, todas as 271 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (de R$ 1.518 a R$ 3.036) para funções como as de auxiliar de linha de produção, conferente de logística e motorista de automóveis, entre outras. Já no Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 131 oportunidades, tais como atendente de lojas, balconista e chaveiro, para diferentes níveis de escolaridade.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de Serviços (58,7%) e Comércio (41,3%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Fundamental completo (44,4%) e oferece até dois salários mínimos (71,4%).

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.rj.gov.br/trabalho/.

Uma parceria entre a Secretaria de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A fundação oferece, esta semana, 258 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar www.mudes.org.br . Já o CIEE oferece 1.240 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br.