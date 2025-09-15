Após novo tropeço, aproveitamento do Vasco em São Januário cai para 50% neste Brasileirão

São Januário rendeu somente metade dos pontos disputados para o Vasco, até agora, neste Brasileirão - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco deixou escapar mais dois pontos após sofrer um empate no final da partida contra o Ceará, em São Januário, no domingo (14), pelo Brasileirão. O resultado fez o aproveitamento da equipe nos jogos em casa cair ainda mais nesta temporada.

Foi a oitava partida do Cruzmaltino em seu estádio na competição deste ano. Dos 24 pontos disputados atuando na Colina, o Vasco somou apenas 12. O aproveitamento está em apenas 50%, portanto.

Os outros 12 pontos ficaram pelo caminho. Isso coloca o clube em alerta na briga para se distanciar da zona de rebaixamento. No momento, ocupa a 15ª colocação na tabela, com 23 pontos, apenas um a mais que o Vitória, primeiro clube dentro do Z-4.

A última vitória do Vasco em São Januário no Brasileirão foi há quatro meses: no dia 17 de maio, o time venceu o Fortaleza por 3x0, pela nona rodada. O jejum do clube em seu estádio só não é maior considerando outras competições porque a equipe derrotou Melgar (pela Sul-Americana) e CSA (pela Copa do Brasil) nesse intervalo.

O próximo compromisso do Vasco em São Januário é na quarta-feira (24) da semana que vem, contra o Bahia, em jogo atrasado da 16ª rodada.