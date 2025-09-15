Jovem desaparecido em Niterói não entrou na escola onde faria prova, informa colégio

Buscas por imagens de câmeras de segurança estão sendo feitas para localizar o estudante João Cristhian - Foto: Redação

O jovem estudante João Cristhian Espinoza Zurita, de 17 anos, que está desaparecido desde a tarde do último sábado (13), não compareceu ao Colégio Pensi II, em Icaraí, onde tinha uma prova agendada. As informações são da própria instituição de ensino.

De acordo com uma nota oficial divulgada pelo colégio, João não esteve na unidade em nenhum momento naquele dia. Ainda segundo o Pensi II, a escola funcionou normalmente das 7h às 13h30.

"No último sábado, dia 13, um estudante da unidade Icaraí 2, do Pensi, em Niterói, não compareceu à escola, apesar de ter solicitado o agendamento de uma prova de segunda chamada para as 7h. O aluno não entrou na unidade até o seu fechamento, às 13h30.

Desde que tomou conhecimento do ocorrido, a direção da unidade tem prestado total apoio à família, colaborado ativamente com as autoridades competentes e acompanhado de perto o desenrolar da situação. Reiteramos nosso compromisso com a segurança, o acolhimento e o bem-estar de todos os nossos estudantes — valores que norteiam diariamente o trabalho da equipe Pensi", dizia a nota.

O caso do desaparecimento tomou um novo rumo nesta segunda-feira (15), quando a equipe de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) assumiu a investigação. Pela manhã, agentes estiveram nas ruas em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o trajeto feito pelo jovem, morador de São Gonçalo.

A família segue em busca de notícias. Quem tiver informações sobre o paradeiro de João Cristhian pode entrar em contato com a mãe do jovem, Carmen Zurita, pelo número (21) 97580-8016 ou com o Disque Denúncia, pelo telefone (21) 2253-1177.