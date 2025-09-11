Enel Rio tem vagas abertas para eletricista em Niterói e São Gonçalo

No total, a empresa está oferecendo sete vagas, quatro para São Gonçalo e três para Niterói - Foto: Divulgação -Enel Rio

No total, a empresa está oferecendo sete vagas, quatro para São Gonçalo e três para Niterói - Foto: Divulgação -Enel Rio

A Enel Rio está com vagas abertas para eletricistas nas cidades de Niterói e São Gonçalo. As oportunidades são para diferentes níveis de atuação, para eletricistas especialistas, plenos e seniores, nas áreas de emergência, linha viva, perdas, podas e operação de caminhão guindaste Munck. As inscrições podem ser feitas no link cadastro insourcing até o fim deste mês.

No total, a empresa está oferecendo sete vagas, quatro para São Gonçalo e três para Niterói. Para participar, os candidatos devem preencher alguns requisitos: para o cargo de eletricista especialista encarregado, é necessário ter ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia elétrica (240h), curso básico NR-10, curso complementar (SEP) da NR-10, curso de trabalho em altura e habilitação para condução de veículos categoria B, C ou D.

Leia também:

Arma israelense é apreendida após confronto entre PM e traficantes no Gradim

Corpo de Bombeiros busca casal de adolescentes que desapareceu no mar da Praia do Leme



Os candidatos às vagas de eletricistas de Linha Viva também deverão ter o ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia elétrica, curso básico NR-10, curso de trabalho em altura e curso de linha viva. Já os interessados nas oportunidades para eletricistas de perdas precisam ter o curso básico de eletricista de distribuição de energia elétrica, o curso básico NR-10, o curso complementar (SEP) da NR-10, curso de trabalho em altura e curso de inspetor de fraudes.

Após as inscrições, os candidatos deverão ficar atentos já que o contato deverá ser feito por e-mail ou WhatsApp.

Lista de vagas:

Especialista

Eletricista Especialista Encarregado – Emergência – Niterói

Eletricista Especialista Encarregado – Emergência – São Gonçalo

Eletricista Especialista Encarregado Linha Viva – Emergência – Niterói

Eletricista Especialista Encarregado Linha Viva – Emergência – São Gonçalo

Pleno

Eletricista Pleno - Emergência - Linha Viva - São Gonçalo

Eletricista Pleno - Emergência - Operador Munck - São Gonçalo

Sênior

Eletricista Sênior - Emergência - Linha Viva – Niterói

Eletricista Sênior - Emergência - Linha Viva - São Gonçalo

Link para as inscrições: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=o8LN6mdHCE-8xMg2050OOF1bbHCTdSVBu2T6bU9sgmZURVRFTkhFQlRMMFlMMjJGWkZRNTRQRFRNRy4u&origin=lprLink&route=shorturl

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.