Arma israelense é apreendida após confronto entre PM e traficantes no Gradim

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram alvos de criminosos na tarde desta quarta-feira (10) durante uma operação na Comunidade do Pontal, no bairro Gradim. A ação foi motivada por uma denúncia anônima que indicava a presença de vários suspeitos armados envolvidos com o tráfico de drogas.

Ao chegarem da Rua Deolino Sena, os policiais foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo efetuados por criminosos. Os policiais reagiram à agressão e houve troca de tiros. Não houve feridos e prisões. Após o confronto, os suspeitos conseguiram escapar pela área de mata próxima, abandonando parte do armamento.

No local, os policiais apreenderam uma pistola 9mm da marca israelense Bul Armory, com carregador e quatro munições intactas, além de dois rádios comunicadores, equipamentos comumente usados para monitoramento das ações policiais por facções criminosas.

Todo o material apreendido foi levado para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.