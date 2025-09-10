Bayer abre 100 vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2.800,00

Estão abertas as inscrições para o Programa de Estágio 2026 da Bayer, com mais de 100 oportunidades distribuídas em nove estados do Brasil, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. As vagas contemplam os níveis Técnico, Superior e Superior Agro, em áreas ligadas às três divisões de negócios da multinacional – agrícola, farmacêutica e de bens de consumo – além de funções corporativas.

São três modalidades: Estágio Técnico, para estudantes matriculados em cursos técnicos com vínculo escolar e disponibilidade para estagiar de 1 a 2 anos; Estágio Superior, para estudantes cursando a partir do 3º semestre da graduação ou do 1º semestre de cursos tecnólogos, com pelo menos um ano disponível para estágio; e Estágio Superior Agro, para estudantes de Agronomia ou Engenharia Agronômica no último ano da graduação (já liberados de aulas presenciais), com disponibilidade de 5 meses a 1 ano para estágio.

Estudantes de todas as áreas de atuação podem se inscrever até 21 de setembro pelo site. A bolsa-auxílio será de R$ 1.450,00 para “estágio técnico” (30h/semana); R$ 2.100,00 para “estágio superior” (30h/semana); e R$ 2.800,00 para “superior do agro” (40h/semana).

“A cada edição, percebemos que o programa de estágio da Bayer é mais do que um espaço de aprendizado e inovação, mas também de transformação pessoal. Queremos que cada estagiário se desenvolva em sua trajetória, contribua com ideias novas e também encontre propósito no que faz. Nossa proposta é valorizar os talentos, criando um ambiente inclusivo em que todos tenham oportunidade de alcançar seu máximo potencial”, afirma Gisele Silva, Coordenadora de Atração de Talentos da Bayer no Brasil.

Benefícios

O programa oferece pacote completo de benefícios, estruturado em três pilares: equilíbrio, saúde e finanças. Entre eles estão: assistência médica e odontológica (com extensão para dependentes), auxílio psicológico, nutricional, pedagógico e jurídico pelo programa Conte Comigo, Wellhub (rede de academias), subsídio para medicamentos Bayer, seguro de vida, modelo de trabalho flexível (dependendo da função/localidade), além de transporte e refeição em algumas unidades. Os benefícios dependem das vagas e localidades de atuação.

Estágio não tem idade

No ciclo mais recente do programa de estágio, iniciado em agosto de 2025, 75% dos ingressantes no programa de estágio foram mulheres, 37% pessoas negras, 6% pessoas com deficiência, 2% pessoas trans e 1% com mais de 40 anos. “Para nós, inclusão e diversidade são valores essenciais e estimulam a inovação. Somente um time diverso, com diferentes experiências e visões consegue encontrar soluções coletivas para os desafios em saúde e agricultura. Ainda temos uma longa jornada à frente, mas a Bayer trabalha com consistência para atingir o seu objetivo de uma empresa e uma sociedade mais equânime e bem representada. O programa de estágio é parte disso”, ressalta Gisele.

Histórias como as de Marcelo da Silva Ramos, de 50 anos, e Rose Domingos, de 45, demonstram que a idade, por exemplo, não precisa ser um obstáculo, e que pode ser um ativo poderoso quando há propósito e vontade de aprender. Ambos decidiram se reinventar em um momento da vida em que muitos já estão consolidados profissionalmente. Optaram por iniciar uma graduação, enfrentaram receios, mudanças de rota e o etarismo no mercado de trabalho. Hoje, são estagiários que inspiram uma nova geração de profissionais maduros.

Estagiário de Engenharia Mecânica na unidade da Bayer em Belford Roxo (RJ), Marcelo atua na área de Suporte Técnico e está no 9º período da graduação. Desde fevereiro de 2024, contribui com projetos que vão desde a calibração de pneus até suporte à formulação e envase nas fábricas. Antes de chegar à engenharia, teve uma trajetória bastante diversa. Após servir no quartel e atuar no comércio, trabalhou no setor cultural e mergulhou por mais de uma década no mundo da dança, onde atuou na administração de escolas e eventos.

“Mesmo com formação sólida e experiência de vida, enfrentei o etarismo. Em muitos processos seletivos, minha idade era uma barreira antes mesmo de eu conseguir mostrar quem sou. Já na Bayer, isso nunca foi uma questão. Fui avaliado pelo meu potencial e dedicação”, relata.

A história de Rose Domingos também é marcada por coragem e reinvenção. Seu primeiro emprego veio apenas em 2003, após se dedicar ao cuidado da casa, ajudando sua mãe. Trabalhou por 12 anos no setor de telemarketing, onde chegou a recusar uma promoção para coordenação ao sentir o chamado para algo novo: empreendeu com um food truck por um ano, até decidir se reinventar.

“Depois de um ano como autônoma, decidi cursar uma graduação. Quando me inscrevi na faculdade, tive receios, mas minha vontade foi maior. Encarei com naturalidade. Obstáculos teremos em todos os momentos, precisamos quebrar barreiras”, conta Rose, que começou o curso de Recursos Humanos em 2023 e hoje se realiza como estagiária na área de recrutamento e seleção. “Sempre gostei de trabalhar com pessoas. Me sinto no caminho certo”.