Sabia que é possível vender processos trabalhistas? Veja como!

Pelo crédito judicial ser um ativo financeiro, pode ser negociado como qualquer outro bem - Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Alguns trabalhadores não sabem, mas é possível vender seus processos trabalhistas, com prática prevista pelo artigo 286 do Código Civil. Pelo crédito judicial ser um ativo financeiro, pode ser negociado como qualquer outro bem. Esse recurso é muito utilizado por pessoas que possuem processos trabalhistas em trâmite na Justiça, mas que precisam antecipar o recebimento do valor.

A prática possui ao menos sete vantagens, para o vendedor e o comprador.

1 - Menor tempo de espera

A venda do processo trabalhista oferece a possibilidade de receber um determinado valor de forma rápida, uma vez que, o tempo em que o processo pode tramitar na Justiça dura em média cinco anos, e apesar de uma resposta positiva, o recebimento do valor ainda pode demorar até três anos.

2 - Inteligência artificial aliada a rapidez

O sistema Law Matrix, utiliza inteligência artificial e machine learning para fazer uma avaliação de forma automática e instantânea do processo trabalhista, sendo necessário apenas o número da ação judicial, com o objetivo de saber se vale a pena ou não ser comprada.

3 - Analisar comprador

Para garantir uma venda tranquila, o trabalhador precisa optar por uma empresa que já possua tempo de mercado e boa reputação. Essa medida é necessária, pois, o processo de negociação bem estruturado garante transparência em todas as etapas.

4- Realização pessoal

Para os trabalhadores que queiram realização pessoal, a venda de seus processos podem ajudar a receber a quantia mais rápida pois possibilita que a pessoa tenha liberdade de planejar seu futuro.

5 - Sem riscos e burocracias

Com a venda de seu processo, também é repassado o risco e a burocracia. Esse recurso é vantajoso, pois o trabalhador não precisará esperar anos para o recebimento do valor e evita também perder a disputa em decorrência da falência da empresa.

A venda faz com que todos os insucessos do processo seja de responsabilidade da empresa que comprou a ação.

6 - Independência

A venda não está atrelada a autorização de um advogado, uma vez que a negociação ocorre entre o trabalhador e a empresa que deseja comprar o processo. Nesse quesito, é importante ressaltar que não pode haver ação que impeça ou iniba a comercialização, além de ser proibido que o advogado compre o processo do próprio cliente, como está previsto pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

7 - Venda parcial

Caso o trabalhador não tenha a intenção de vender o processo por inteiro, pode comercializar apenas a metade do crédito e permanecer esperando o restante da ação final. A vantagem, nesse caso, é a flexibilidade para planejar o futuro pessoal e profissional.