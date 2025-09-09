Operação Rastreio: Polícia Civil prende receptador comercializando celulares produtos de crime em Niterói

Os agentes foram ao local para cumprir dois mandados de busca e apreensão, expedidos - Foto: Divulgação

Os agentes foram ao local para cumprir dois mandados de busca e apreensão, expedidos - Foto: Divulgação

Em mais uma ação da "Operação Rastreio", policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) prenderam um receptador e recuperaram diversos celulares produtos de roubo, nessa segunda-feira (08), em Niterói.

Os agentes foram ao local para cumprir dois mandados de busca e apreensão, expedidos após intenso trabalho de investigação da especializada, que apurava a comercialização de aparelhos furtados e roubados. Os agentes chegaram até um box dentro de um centro comercial. No local, além dos celulares, foram encontrados tablets e notebooks sem procedência. Um homem foi preso em flagrante por receptação.

Leia também:

Sepultamento de idoso atropelado na RJ-106 ocorre nesta terça-feira em Niterói

Hugo Leal relatará medida que amplia benefício do gás para 50 milhões de brasileiros

Os dispositivos apreendidos passarão por perícia técnica e, posteriormente, serão devolvidos aos seus respectivos proprietários.

A "Operação Rastreio" é a maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 5.500 celulares recuperados. Até o momento, são mais de 350 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.