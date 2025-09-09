Águas de Niterói abre novas inscrições para curso gratuito de tecnologia

As vagas estão disponíveis para pessoas a partir de 15 anos - Foto: Divulgação

As vagas estão disponíveis para pessoas a partir de 15 anos - Foto: Divulgação

A concessionária Águas de Niterói está com inscrições abertas para novas turmas do curso gratuito de formação em tecnologia voltado para moradores da comunidade de Jurujuba. A iniciativa faz parte do programa Comunidade Integrada e é realizada em parceria com a organização social Recode e o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Jurujuba.

As vagas estão disponíveis para pessoas a partir de 15 anos, com o objetivo de ampliar o acesso à educação digital e capacitar novos talentos para o mercado de trabalho. As aulas acontecerão até outubro de 2025, sempre às quartas e quintas-feiras, no CEU Jurujuba.

Para facilitar a participação dos alunos, o curso será dividido em dois horários: a primeira turma terá aulas às 17h15 e a segunda às 19h15. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de setembro de 2025, pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGa-L5QcBh3teDx_liBYah5F-7-nKZrv7ANK4LMvWk8o1a7A/viewform.

A ação reforça o compromisso da Águas de Niterói com o desenvolvimento social e o fortalecimento de comunidades locais por meio da educação e da tecnologia.

Serviço:

Curso de Formação em Tecnologia – Comunidade Integrada

Local: CEU Jurujuba

Período: De setembro a outubro de 2025 (quartas e quintas-feiras)

Turma 1 – 17h15 | Turma 2 – 19h15

Público-alvo: Pessoas a partir de 15 anos

Inscrições até 25 de julho de 2025