VANIA: nova I.A torna acessíveis os dados da violência armada no Brasil
Sistema de inteligência artificial permite acesso direto ao banco de dados completo do Instituto Fogo Cruzado
Em pouco mais de nove anos, o Instituto Fogo Cruzado mapeou mais de 63 mil tiroteios em 57 municípios do Brasil. Desse número, 25% dos casos ocorreram em ações ou operações policiais. 14.302 pessoas foram baleadas nessas ações e 891 pessoas foram vítimas de balas perdidas, indicador que tem como única fonte o Fogo Cruzado. Agora, dados como esses serão disponibilizados para pesquisadores, jornalistas, ativistas e gestores públicos de forma simplificada por meio de uma plataforma conversacional. Lançada nesta terça-feira (09), a VANIA: Violência Armada em Números + IA, nova ferramenta do Instituto Fogo Cruzado, conecta usuários com a base de dados do instituto por meio de perguntas simples.
Com mais de 50 indicadores sobre violência armada das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belém, a VANIA, chat que utiliza LLM para acessar o banco de dados, foi treinada para responder perguntas como “quantos tiroteios teve no Rio de Janeiro ontem" até questões mais complexas, como comparar o número de adolescentes baleados durante ações policiais em uma cidade em 2025 e 2024.
Desenvolvida com o apoio do programa Journalism AI e do Google News Initiative, a ferramenta pode ser acessada no endereço https://vaniabr.ai/.
“Um dos grandes desafios do nosso trabalho é fazer os dados chegarem no seu público. A população que precisa saber dele para se informar, o jornalista que pode encontrar muitas pautas no banco, o pesquisador e o gestor público. A inteligência artificial permite que isso seja feito com agilidade e de maneira mais simples, sem as exigências técnicas da API, por exemplo. Mais do que uma inovação tecnológica, esta iniciativa democratiza o conhecimento para qualificar o debate público sobre segurança pública”, defende Marianna Araujo, diretora de comunicação e inovação do Instituto Fogo Cruzado.
A base de dados do Instituto Fogo Cruzado reúne indicadores como casos de balas perdidas, agentes de segurança, crianças, adolescentes, adultos e idosos baleados, além de dados sobre região, circunstância e motivação dos tiros. Veja mais em https://fogocruzado.org.br/vania-inteligencia-artificial-fogo-cruzado.