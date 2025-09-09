VANIA: nova I.A torna acessíveis os dados da violência armada no Brasil

Em pouco mais de nove anos, o Instituto Fogo Cruzado mapeou mais de 63 mil tiroteios em 57 municípios do Brasil. Desse número, 25% dos casos ocorreram em ações ou operações policiais. 14.302 pessoas foram baleadas nessas ações e 891 pessoas foram vítimas de balas perdidas, indicador que tem como única fonte o Fogo Cruzado. Agora, dados como esses serão disponibilizados para pesquisadores, jornalistas, ativistas e gestores públicos de forma simplificada por meio de uma plataforma conversacional. Lançada nesta terça-feira (09), a VANIA: Violência Armada em Números + IA, nova ferramenta do Instituto Fogo Cruzado, conecta usuários com a base de dados do instituto por meio de perguntas simples.

Com mais de 50 indicadores sobre violência armada das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belém, a VANIA, chat que utiliza LLM para acessar o banco de dados, foi treinada para responder perguntas como “quantos tiroteios teve no Rio de Janeiro ontem" até questões mais complexas, como comparar o número de adolescentes baleados durante ações policiais em uma cidade em 2025 e 2024.

Desenvolvida com o apoio do programa Journalism AI e do Google News Initiative, a ferramenta pode ser acessada no endereço https://vaniabr.ai/.

“Um dos grandes desafios do nosso trabalho é fazer os dados chegarem no seu público. A população que precisa saber dele para se informar, o jornalista que pode encontrar muitas pautas no banco, o pesquisador e o gestor público. A inteligência artificial permite que isso seja feito com agilidade e de maneira mais simples, sem as exigências técnicas da API, por exemplo. Mais do que uma inovação tecnológica, esta iniciativa democratiza o conhecimento para qualificar o debate público sobre segurança pública”, defende Marianna Araujo, diretora de comunicação e inovação do Instituto Fogo Cruzado.

A base de dados do Instituto Fogo Cruzado reúne indicadores como casos de balas perdidas, agentes de segurança, crianças, adolescentes, adultos e idosos baleados, além de dados sobre região, circunstância e motivação dos tiros. Veja mais em https://fogocruzado.org.br/vania-inteligencia-artificial-fogo-cruzado.