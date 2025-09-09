Uerj abre inscrições para o Exame Discursivo do Vestibular 2026 nesta terça-feira, 9

Entre as novidades estão as graduações em Engenharia de Energias Renováveis e em Fisioterapia - Foto: Filipe Aguiar - Arquivo OSG

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) inicia, nesta terça-feira (9), as inscrições para o Exame Discursivo do Vestibular 2026. A prova será aplicada no dia 30 de novembro. Os interessados devem se inscrever até o dia 3 de outubro, exclusivamente pelo site www.vestibular.uerj.br.

A taxa de inscrição é de R$120 e poderá ser paga até 6 de outubro. Estão dispensados do pagamento os candidatos que obtiveram isenção nos exames anteriores, desde que tenham comparecido à prova. Este ano, uma parceria entre a Uerj e a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro garantirá a isenção da taxa para cerca de 15 mil alunos da rede pública estadual, desde que cursando o 3º ano do Ensino Médio.

O Vestibular Uerj 2026 oferece 6.304 vagas em 80 cursos, distribuídos pela capital e pelos municípios de Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis, Resende e Cabo Frio. Entre as novidades estão as graduações em Engenharia de Energias Renováveis (40 vagas anuais) e em Fisioterapia (30 vagas anuais).

Podem realizar o Exame Discursivo os candidatos aprovados em pelo menos um dos dois Exames de Qualificação da primeira fase — com conceitos A, B, C e D, com pontuação acima de 40% — e que tenham concluído ou estejam cursando o último ano do ensino médio.

Os concorrentes às vagas reservadas pelo sistema de cotas devem declarar a condição de vulnerabilidade socioeconômica, optar por um único grupo de cotas no ato da inscrição e enviar a documentação comprobatória pelo sistema.

Preparação para a prova

O Exame Discursivo será composto por três avaliações: uma prova de redação, obrigatória para todos os cursos, e duas provas discursivas específicas, conforme a carreira escolhida, valendo 20 pontos cada.

No Vestibular 2026, a redação terá como referência a obra Hamlet, do dramaturgo inglês William Shakespeare. Já para a prova de Língua Portuguesa e Literaturas, é leitura obrigatória o romance O quase fim do mundo, do escritor angolano Pepetela.

Os candidatos podem acessar a Revista Eletrônica do Vestibular Uerj, que disponibiliza todas provas anteriores com questões comentadas. Outra opção de preparação é acompanhar o Ciclo de Palestras do Vestibular Estadual, que promove debates gratuitos sobre os livros indicados. As inscrições são feitas no site https://www.vestibular.uerj.br/?p=14215. As aulas são transmitidas e gravadas pelo canal da TV Uerj no YouTube.

Além disso, todas as informações do processo seletivo, bem como conteúdos atualizados, estão disponíveis no canal oficial do Vestibular Uerj no Whatsapp, cujo link pode ser acessado pelo perfil @vestibular_uerj no Instagram.

O edital completo, o calendário e conteúdo programático estão disponíveis em: https://www.vestibular.uerj.br/?page_id=16001.

SERVIÇO:

Exame Discursivo — Vestibular Uerj 2026

Inscrições: 09/09 a 03/10/2025

Prova: 30/11/2025

Taxa de inscrição: R$ 120

Site: www.vestibular.uerj.br