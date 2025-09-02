Assaí está com mais de 340 vagas abertas no Rio de Janeiro, incluindo São Gonçalo e Niterói

O Assaí está com cerca de 340 vagas abertas para atuar nas lojas no estado do Rio de Janeiro. Dessas oportunidades, 33 vagas são para unidades em São Gonçalo e 14 em Niterói. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.

Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Operador(a) de loja e Operador(a) de caixa. Os(as) interessados(as) devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região, pelo link: https://assai.com.br/trabalheconosco. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.

O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.

O Assaí está presente no Rio de Janeiro desde 2008 e conta com 40 lojas nas cidades de: Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Mesquita, Niterói, Nilópolis, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti. Ao todo, o Atacadista gera cerca de 20 mil empregos entre diretos e indiretos.