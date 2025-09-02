Furto em supermercado no Centro de Niterói termina com prisão

As duas peças totalizam o valor de R$ 221,32 - Foto: Divulgação

Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (01) após ser flagrado furtando dois cortes de picanha em supermercado localizado na Rua Marechal Deodoro, no Centro de Niterói.

De acordo a PM, os agentes que realizavam patrulhamento preventivo na Rua Dr. Celestino, foram acionados para averiguar a situação no estabelecimento comercial.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pelos seguranças e fiscais de salão que o suspeito, de 34 anos, havia sido flagrado tentando sair do supermercado com duas peças de picanha escondidas, totalizando o valor de R$ 221,32.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o acusado já possuía cinco anotações criminais anteriores, sendo duas por roubo e três por furto. Ele também foi identificado como estando em situação de rua.

Após os procedimentos no local, o homem foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde foi autuado em flagrante por furto e permaneceu preso à disposição da Justiça.