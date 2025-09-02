Obras do trecho 4 do MUVI seguem avançando

O projeto MUVI é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho/ Fabio Guimarães

As obras no trecho 4 do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) seguem a todo vapor. Na última sexta-feira (29), foi feito o içamento e o assentamento de vigas de uma ponte de 16 metros de comprimento por 7,80 metros de largura. Nela, irão ser feitas duas pistas para carros no sentido Guaxindiba, interligando Ponte Seca ao bairro da Trindade.

Na ponte, já foram realizadas também a execução da estaca raiz e blocos de coroamento, formando a base do elevado. O trecho 4 vai do bairro Estrela do Norte à Trindade.

O projeto MUVI é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com um investimento de R$ 287 milhões. O novo corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba.

Além disso, no trecho 4 está sendo executado o trabalho de construção de calçadas e de vagas de estacionamento, reordenando os carros que ficavam parados de forma irregular nas vias do trajeto do MUVI. No bairro Estrela do Norte, um estacionamento com dezenas de vagas foi concluído e o trabalho foi iniciado na região de São Miguel.

O prefeito Capitão Nelson celebrou o avanço das intervenções

“É muito bom ver a nossa cidade evoluindo! São Gonçalo está sendo transformada. O MUVI está renovando calçadas, criando vagas de estacionamento nas vias, realizando serviços de drenagem e pavimentação, revitalizando diversos bairros. Agradeço ao governador Cláudio Castro e ao secretário das Cidades Douglas Ruas pela parceria e ao deputado federal Altineu Côrtes por todo o apoio ao município”, disse o prefeito Capitão Nelson.

“Atendendo à orientação do governador Cláudio Castro, as obras do MUVI avançam com planejamento e foco em quem vai utilizar os espaços. A instalação da ponte na Trindade e a implantação de vagas de estacionamento organizadas são exemplos de intervenções que melhoram a mobilidade, dão mais fluidez ao trânsito e aumentam a segurança de motoristas e pedestres”, afirmou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

O vigilante Bruno Lima, de 43 anos, que nasceu e sempre viveu no bairro Estrela do Norte, aprovou as obras do MUVI.

“É melhoria para a nossa cidade, transformação! A vida do gonçalense está ficando melhor. As novas calçadas e novos estacionamentos são necessários. Os carros ficavam parados na rua antes, era pior, agora temos novas vagas de estacionamento e novas pistas”, disse.

O MUVI já pode ser visualizado em bairros como Neves, Vila Lage, Porto Velho, Paraíso, Parada 40, Camarão e Centro, entre outros. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Todo o percurso será beneficiado com redes de drenagem, além da construção de calçadas, ciclovias, meios-fios, pavimentação, paisagismo e pistas preferenciais para ônibus.