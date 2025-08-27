São Gonçalo promove caminhada pelo fim da violência contra a mulher

A ação tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o combate à violência doméstica e o fortalecimento das políticas públicas - Foto: Divulgação

Em celebração ao Agosto Lilás, campanha dedicada à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, vai realizar uma caminhada, na próxima sexta-feira, dia 29 de agosto, a partir das 8h.

A concentração para a caminhada vai acontecer na Praça Zé Garoto e o ponto final será na Praça Dr. Luiz Palmier, no Centro. Com cartazes com frases de impacto e mensagens de empoderamento feminino, o grupo será acompanhado por um carro de som que dará voz às reflexões e pedidos de mobilização à causa.

A ação tem como objetivo chamar a atenção da sociedade para o combate à violência doméstica e o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a proteção e valorização das mulheres. Para padronizar o impacto visual da caminhada, é indicado que os participantes usem roupa de cor branca.

O evento será aberto a todos e contará com a participação de servidores públicos, representantes da sociedade civil e entidades parceiras da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.