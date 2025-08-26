Dupla é presa por tráfico de drogas com réplica de fuzil em Maricá

Um homem, de 19 anos, foi preso e um menor, de 17, apreendido por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (25), em Itapeba, Maricá, durante uma ação da 6ª Companhia do 12º BPM (Niterói.

De acordo com a PM, os agentes patrulhavam a Alameda de Acesso, quando suspeitaram da atitude de dois indivíduos que carregavam um saco de ração. Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do saco uma réplica de fuzil e 36 pinos de cocaína. Além disso, dois celulares e R$ 147 em dinheiro também foram apreendidos.

Os acusados, confessaram aos policiais que estavam “fazendo um adianto”, expressão comum no tráfico de drogas, e que atuavam para uma facção criminosa na comunidade da "Linha", localizada no bairro São José do Imbassaí, também em Maricá.

Os suspeitos foram encaminhados à 82ª DP (Maricá), onde foram autuados em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes. Ambos permaneceram detidos à disposição da Justiça.