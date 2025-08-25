Marcha para Exu chega ao Rio como símbolo de fé e resistência

Após mobilizar milhares em São Paulo, a Marcha para Exu deve acontecer em breve no Rio de Janeiro. Criado em 2023 pelo Babalorixá Jonathan Pires, o evento surgiu como resposta à intolerância religiosa e busca resgatar a imagem de Exu, figura central das religiões de matriz africana.

Jonathan, que tem em Exu Veludo seu guardião espiritual, afirma que a marcha é guiada pela ancestralidade e pela luta contra o preconceito. Em sua primeira edição, o evento reuniu milhares na Avenida Paulista e se consolidou como o maior encontro público de religiões afro-brasileiras no país.

A edição carioca ainda não teve o local revelado por questões legais, mas a expectativa é reunir mais de dois milhões de pessoas em um ponto de alta visibilidade. Além do evento, Jonathan também lidera ações sociais voltadas para pessoas com deficiência e comunidades vulneráveis.

Para ele, a marcha é mais do que um evento: é um grito coletivo de liberdade, fé e respeito. "Laroiê Exu", afirma, com a certeza de que o Rio também será tomado pelo axé.