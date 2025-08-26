MRV oferece 975 oportunidades em canteiros de obras

As oportunidades são para profissionais com experiência na construção civil, com destaque para os cargos de oficial de obras, montador e pintor, que concentram o maior número de vagas - Foto: Divulgação

As oportunidades são para profissionais com experiência na construção civil, com destaque para os cargos de oficial de obras, montador e pintor, que concentram o maior número de vagas - Foto: Divulgação

O mercado de trabalho no Brasil vive seu melhor momento, com a menor taxa de desemprego em mais de uma década. Em sintonia com o cenário positivo, a MRV, maior construtora da América Latina e integrante do grupo MRV&CO, está com 15 vagas abertas no Rio de Janeiro para diversas funções essenciais da construção civil. Ao todo, a empresa está oferecendo 975 oportunidades em canteiros de obras em cerca de 60 cidades brasileiras.

As oportunidades são para profissionais com experiência na construção civil, com destaque para os cargos de oficial de obras, montador e pintor, que concentram o maior número de vagas. Há oportunidades também para ceramistas, pedreiros, encanadores, eletricistas, armadores, serventes, gesseiros (inclusive drywall), entre outros.

“Essas contratações reforçam o compromisso da MRV com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua e com a geração de empregos diretos nas comunidades locais”, afirma Marcos Horta, diretor de Desenvolvimento Humano da MRV&CO.

No Rio, são sete vagas para oficial de obras, profissional responsável por executar e orientar as etapas de construção conforme os projetos, garantindo a qualidade e o cumprimento dos prazos; cinco para montador, que atua na montagem de estruturas metálicas, formas e elementos pré-fabricados; duas para pedreiro, encarregado por atividades como assentamento de blocos, reboco e acabamentos; e uma para pintor, que realiza a preparação de superfícies e aplicação de revestimentos internos e externos.

Além de salário compatível com o mercado e benefício como vale-transporte, a empresa oferece ao colaborador o programa Ser Sangue Verde, que conta com iniciativas exclusivas como condições especiais para a compra do imóvel na companhia e acompanhamento psicológico. É disponibilizado ainda o projeto Acolher, que permite uma rotina de trabalho mais flexível para pai, mãe ou responsável legal de Pessoas com Deficiência (PCDs), transplantados ou com doenças degenerativas.

Os interessados nas vagas devem se inscrever pelo site: Carreiras.