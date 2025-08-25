'Boana', novo livro de Erick Bernardes, resgata memórias e histórias dos bairros de Niterói

O escritor e professor Erick Bernardes lança, no próximo dia 31 de agosto, às 15h, no Solar do Jambeiro, seu mais recente livro: Boana: memória dos bairros de Niterói. Publicada pela Editora Apologia Brasil, de São Gonçalo, a obra conduz o leitor por diferentes territórios da cidade, revelando tradições, oralidades e lembranças que compõem a identidade cultural niteroiense.

Mestre pela FFP-UERJ e conhecido pela série Cambada: crônicas de papa-goiabas, Erick Bernardes reafirma em Boana sua marca autoral: transformar substantivos coletivos em símbolos literários de encontros, afetos e histórias compartilhadas. “Nada é por acaso. Cada livro é um convite à coletividade, à memória e ao pertencimento”, define o autor.

Diferente de se apoiar em estilos já consagrados, Bernardes apresenta um olhar próprio, leve, irônico e criativo, para narrar episódios que atravessam a cidade. Do lendário trampolim de Icaraí às pescarias em Gragoatá, das histórias de Jurujuba ao cotidiano no Fonseca, passando pelo Morro do Castro e pela Serra da Tiririca, o escritor costura crônicas que revelam tanto a poesia quanto a resistência cultural guardada nas conversas de calçada.

Leia também:

Moradora do Martins quer ser a primeira mulher gonçalense a viajar para o espaço; veja como ajudá-la

Cidade Ilustrada lança série de murais “Povo Preto de São Gonçalo” em homenagem a personalidades negras





Boana propõe mais que recordações: convida os leitores a um exercício de reconhecimento e afeto por Niterói. “A crônica tem esse poder de iluminar o que parecia esquecido e de transformar pequenos gestos urbanos em memória coletiva”, ressalta o autor.

O lançamento conta com a parceria da Niterói Livros, projeto editorial da Fundação de Arte de Niterói. Os exemplares podem ser adquiridos diretamente com o autor pelo Instagram @cambada123, pelo e-mail ergalharti@gmail.com, ou ainda com a editora pelo telefone/WhatsApp (21) 97168-7756.

O Solar do Jambeiro fica na R. Pres. Domiciano, 195 - Ingá, Niterói.