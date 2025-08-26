Niterói inaugura Centro Integrado do Programa Recomeço para atender população em situação de rua

O espaço deve se tornar uma referência no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade - Foto: Prefeitura de Niterói

A Prefeitura de Niterói lança nesta terça-feira (26) o Centro Integrado do Programa Recomeço, uma iniciativa voltada ao atendimento e reintegração social de pessoas em situação de rua. A cerimônia de inauguração será realizada às 11h, na Rua José Figueiredo, 23, no Centro da cidade.

O novo espaço faz parte de um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e tem como objetivo facilitar o acesso a direitos básicos por meio da oferta de serviços integrados. Entre os atendimentos oferecidos estão emissão de documentos, serviços previdenciários, encaminhamento para vagas de emprego, além de suporte psicossocial.

O Programa Recomeço está inserido na Política Municipal de Acolhimento Humanizado e Assistência Integral a Pessoas em Uso Abusivo de Álcool e/ou Outras Drogas e/ou com Transtornos Mentais, sancionada em abril deste ano. A iniciativa visa ampliar o acesso à cidadania, reduzir a burocracia no atendimento social e promover a dignidade de uma população historicamente vulnerabilizada.

