Conceição Evaristo será a grande homenageada da 10ª FLIM, que acontece de 5 a 14 de setembro em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, realiza de 5 a 14 de setembro a 10ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM). A escritora e moradora do município Conceição Evaristo - um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea - será a grande homenageada do evento.

"Sou a escritora convidada e homenageada. Toda a minha obra estará disponível no evento, e estarei presente para conversar com leitores e dar autógrafos. Além disso, vai ser uma oportunidade para estar com vários escritores e escritoras do país", convocou a escritora.

Vencedora de prêmios como o Jabuti, Conceição Evaristo vai participar do encerramento da festa, quando receberá uma placa comemorativa, mas há expectativa de que marque presença também em outros dias.

A 10ª edição da FLIM, que acontece na orla do Parque Nanci com entrada gratuita, terá mais de 100 autores locais participando de lançamentos, mesas de debate e encontros com o público. Outras dezenas de escritores nacionais e internacionais, incluindo alunos da rede pública municipal, são esperados para participar das conversas. A iniciativa oferece a esses jovens a oportunidade de trocar experiências com nomes já consagrados da literatura.

Para celebrar os 10 anos, a feira terá a maior estrutura já montada para o evento até agora: serão cinco tendas principais com espaço jovem, área infantil, tenda Papo FLIM – onde acontecerão os debates centrais, espaços de vendas de livros e lançamentos com sessões de autógrafos e mais um grande palco para shows musicais. Mais de 32 encontros entre escritores e pensadores acontecerão nos 10 dias de evento.

Alunos de escolas municipais, do Passaporte Universitário e professores e profissionais da educação da rede receberão voucher para aquisição de livros na festa. A inovação tecnológica fica por conta da substituição das antigas cédulas por um cartão. Dezenas de editoras estarão presentes, além de escritores independentes e organizados em coletivos, ofertando obras literárias de todos os estilos.

Realizada anualmente desde 2015 pela Prefeitura de Maricá, a FLIM é hoje uma das maiores festas literárias do país, com atividades que integram literatura, educação e cultura, incentivando a leitura e valorizando a produção artística da cidade.