Instituto Gingas abre vagas para professores de capoeira

Um dos objetivos do curso é trabalhar a acessibilidade e inclusão - Foto: Divulgação

As inscrições permanecem abertas, até 31/09, para o 1º Módulo do Método Din Down Down, com foco em acessibilidade e inclusão. As oficinas vão acontecer na Apae de Niterói, no Centro, e são destinadas para profissionais da cultura que queiram se especializar; parte do projeto Din Down Down: Multiplicando Culturas Acessíveis.

Ao todo serão disponibilizadas 20 vagas para o curso que acontecerá outubro, novembro e dezembro de 2025.

Um dos objetivos do curso é trabalhar a acessibilidade e inclusão através da arte, capoeira e da música.

Para se inscrever basta entrar na página do Instituto Gingas e preencher o formulário de inscrição ou entrar em contato pelo mail gingas@gingas.org.br