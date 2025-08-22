Soldado da PM morre durante tiroteio no interior do Rio

Felipe chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

Felipe chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos - Foto: Reprodução

Uma troca de tiros entre policiais e suspeitos em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro, terminou com um policial e um suspeito mortos. O soldado Felipe dos Santos Amaral, de 32 anos, morreu na noite da última quinta-feira (21) após ser atingido na comunidade Vila Independência. Seis suspeitos foram detidos.

A ação na comunidade tinha o objetivo de combater a circulação de suspeitos armados na região. Os suspeitos teriam reagido com disparos à chegada dos agentes. Baleado, Felipe chegou a ser socorrido para o Hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos.

Leia também:

➢Polícia retira barricadas e libera acesso da Comunidade do Xerecão, em São Gonçalo

➢ Motorista de ônibus e passageiros brigam no Terminal Rodoviário de Niterói

Além dele, um homem acusado de disparar contra os policiais foi encontrado morto. A Polícia Militar apreendeu duas pistolas, uma réplica, dois revólveres, uma granada, três carregadores e doze aparelhos celulares. O material foi levado junto de seis suspeitos para a Delegacia da região.

Em nota, a Prefeitura de Barra Mansa lamentou a morte do agente e decretou três dias de luto. O policial integrava o Grupamento de Ações Táticas (GAT) e tinha cinco anos de serviço na corporação. Ele foi sepultado nesta sexta-feira (22), no cemitério Portal da Saudade, em Volta Redonda.