Conmebol confirma datas e horários de Fluminense x Lanús; confira
Disputa pelas quartas de final da Sul-Americana acontece nos dias 16 e 23 de setembro
O Fluminense já sabe as datas em que vai enfrentar o Lanús para tentar garantir sua vaga na próxima fase da Sul-Americana. A Conmebol confirmou nesta sexta (22) o cronograma dos jogos das oitavas de final do torneio. O tricolor carioca vai enfrentar o rival argentino nos dias 16 e 23 de setembro.
O primeiro confronto acontece na casa do adversário. Marcada para as 21h30 da terça-feira (16), a partida acontece em La Fortaleza, em Buenos Aires, na Argentina. Já o jogo da volta, que vale uma vaga nas semifinais do torneio, será disputado na terça da semana seguinte, 23 de setembro, também às 21h30, no Maracanã.
Leia também:
➢ Flamengo barra oferta de times europeus por Léo Pereira
➢ Vasco se acerta com o Crystal Palace e encaminha contratação de Matheus França
O Fluminense garantiu seu lugar nas quartas após eliminar o América de Cali, da Colômbia, com duas vitórias no duelo das oitavas. No jogo de ida, a equipe comandada por Renato Gaúcho venceu por 2 a 1. Em casa, na volta, a vitória foi por 2 a 0. Caso passe para a semifinal, o Flu pode disputar com o Alianza Lima, do Peru; o Universidad de Chile ou Independiente, da Argentina. Estes dois últimos ainda podem sofrer punições da Conmebol, já que a partida entre eles foi cancelada após uma briga generalizada entre seus torcedores.