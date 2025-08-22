Concurso da Nittrans tem prazo de inscrições prorrogado até dia 25

Os novos servidores vão compor as equipes responsáveis pela organização viária, educação no trânsito e apoio à mobilidade urbana - Foto: Divulgação/Bruno Eduardo Alves

A Niterói Trânsito S/A (Nittrans) anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para o concurso público que vai reforçar o quadro de servidores da empresa para a próxima segunda-feira (25) até às 16h.

Segundo o presidente da Nittrans, Nelson Godá, a decisão foi motivada pela alta procura.

“Nosso objetivo é garantir que todos os interessados possam reunir a documentação necessária e efetivar a inscrição. Queremos um processo acessível e justo para todos os candidatos”, afirmou.

A prorrogação reforça o compromisso da empresa em conduzir um processo seletivo transparente e acessível, ampliando as oportunidades de participação. O cronograma atualizado, incluindo o novo prazo para inscrições e as datas das próximas etapas, já está disponível na página do órgão (https://nittrans.niteroi.rj.gov.br/concursonittrans2025) e também no site oficial da banca organizadora

O concurso oferece vagas em diferentes cargos de nível médio e superior. Entre os postos mais aguardados estão os relacionados às áreas técnicas e de fiscalização, fundamentais para o fortalecimento das políticas de trânsito no município.

A abertura de vagas para a NitTrans representa um passo importante na modernização do setor de trânsito de Niterói. Os novos servidores vão compor as equipes responsáveis pela organização viária, educação no trânsito e apoio à mobilidade urbana.