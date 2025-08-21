Nube oferece mais de 280 vagas de estágio para o Rio de Janeiro
São oportunidades para estudantes de ensino médio, técnico, superior e tecnólogo
A busca por uma vaga no mercado de trabalho faz parte da rotina de grande parte dos brasileiros. No Rio de Janeiro não poderia ser diferente, contudo, uma boa notícia chega para os cariocas. Apenas nesta semana, o Nube – Núcleo Brasileiro de Estágios tem uma expectativa de 289 novas oportunidades.
As chances são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, das mais diversas áreas, como: Biblioteconomia, Biologia, Engenharia, Engenharia Ambiental, Gastronomia, Marketing, Pedagogia, Veterinária, entre outros. Os valores das bolsa-auxílio variam de R$ 1.200,00 a R$ 2.500,00.
Para se candidatar, basta se cadastrar gratuitamente no site – www.nube.com.br e pesquisar de acordo com seu perfil ou por meio de uma OE (oportunidade de estágio) específica, como as abaixo apresentadas.
As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas se encerram rapidamente. Por isso, é preciso fazer buscas constantes.
Caso você tenha interesse em alguma das oportunidades, ligue para 3004 6290 (não é necessário DDD) e informe o código OE ou faça a busca no site do Nube, em vagas de estágio.
Caso queiram divulgar as vagas, é imprescindível postar o número das respectivas OEs.
Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE
Biblioteconomia | R$ 1.400,00 | 335742
Biologia | R$ 1.200,00 | 263570
Engenharia | R$ 1.600,00 | 320234
Engenharia Ambiental | R$ 1.800,00 | 344586
Engenharia Civil | R$ 1.700,00 | 347301
Gastronomia | R$ 1.500,00 | 347813
Marketing | R$ 1.300,00 | 322194
Pedagógica | R$ 2.500,00 | 348563
Turismo | R$ 1.500,00 | 210608
Veterinária | R$ 1.500,00 | 348582