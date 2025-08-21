Polícias Civil e Militar prendem trio que transportava artes sacras furtadas em Minas Gerais

Policiais civis da 159ª (Cachoeiras de Macacu) e policiais militares prenderam três homens que transportavam estátuas sacras, placas fúnebres e outras peças, todas furtadas em Minas Gerais. O veículo foi interceptado, nessa quarta-feira (20), em Cachoeiras de Macacu, após trabalho de inteligência.

De acordo com os agentes, o transporte era feito em um caminhão de entulho. Foi realizada troca de informações com a Polícia Civil de Minas Gerais, que confirmou que os objetos religiosos, lápides, dentre outros materiais, eram provenientes de crimes de furto sob investigação.

Os objetos foram apreendidos e encaminhados para a perícia. O proprietário do caminhão e da empresa de ferro-velho e dois funcionários foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa e receptação.