Theatro Municipal de Niterói apresenta 'O Rei Leão', da Cia JUKAH de Teatro
Serão cinco apresentações a partir desta sexta-feira (22)
O Theatro Municipal abre suas cortinas para o espetáculo infantil 'O Rei Leão', da Cia JUKAH de Teatro. De 22 a 24 de agosto, serão cinco apresentações contando a história do leão destinado a ser Rei.
Simba, um filhote de leão curioso e sonhador, embarca pela savana africana em uma aventura cheia de aventuras, descobertas, música, amizade e coragem. Com canções marcantes, personagens inesquecíveis e uma mensagem poderosa sobre o ciclo da vida, este espetáculo encanta todas as idades e faz o coração bater mais forte a cada cena!
Com a ajuda de amigos incríveis como Timão e Pumba, ele descobre que ser rei é mais do que rugir alto - é ter coragem para enfrentar o passado e honrar quem somos. Um espetáculo mágico que mistura aventura, emoção, humor e música em cada cena. Na trilha sonora, canções que marcaram gerações: "O Ciclo da Vida", "Nesta Noite o Amor Chegou", e a divertida "Eu Mal Posso Esperar pra Ser Rei"!
Ficha Técnica
Cia JUKAH de Teatro
- Elenco: Mufasa - Diego Ramos; Sarabi - Nicolle Guenther; Nala - Juliete Givigier; Nala Pequena - Naiara Sanabio; Simba Adulto - Ramon Luis; Simba Pequeno - Lucca Soriano; Scar - Rafael Diniz; Hienas - Mayhara Sheylla, Larissa Kitzinger e Livia Barros; Timão - Patrick Tondella; Pumba - Calil Lago; Rafic - Pedro Pietrucci; e Zazu - Kesley Pombel
- Corpo de Baile: Hellen Loureiro, Pedro Pimenta, Malu Lima, Lucas Loureiro, Júlia Cristina, Miguel Valentim, Carol, Karol Machado, Nath Soares e Márcio Rebeque
- Gnu: Lucas Loureiro, Miguel Valentim e Pedro Pimenta, Márcio Rebeque
- Antílope: Malu Lima, Carol e Karol Machado, Nath Soares
- Hienas: Hellen Loureiro e Júlia Cristina e Nath Soares
- Girafa: Elba Cecília
- Feiticeira Bantoo (Vudu): Carol Alves
- Serpente: Malu Lima
Sonoplastia: Liana Santos e Wevertton Martins
Iluminação: Rafael Grampola
Cenografia: Diego Ramos
Figurinos: Itaiara Lago (In memoriam) e GRES. Unidos do Viradouro
Adereços de Cabeça: @oeflfoartesao
Adereços gerais: @ciajukah
Coreografias: Nicolle Guenther
Direção Geral: Diego Ramos
Serviço
O Rei Leão - Cia JUKAH de Teatro
Datas: 22 a 24 de agosto de 2025
Horário: 19h (sexta) | 16h e 18h30 (sábado e domingo)
Ingressos: R$ 30 (inteira)
Duração: 60 min
Classificação indicativa: Livre
Local: Theatro Municipal de Niterói
End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói