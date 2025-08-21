Theatro Municipal de Niterói apresenta 'O Rei Leão', da Cia JUKAH de Teatro

O Theatro Municipal abre suas cortinas para o espetáculo infantil 'O Rei Leão', da Cia JUKAH de Teatro. De 22 a 24 de agosto, serão cinco apresentações contando a história do leão destinado a ser Rei.

Simba, um filhote de leão curioso e sonhador, embarca pela savana africana em uma aventura cheia de aventuras, descobertas, música, amizade e coragem. Com canções marcantes, personagens inesquecíveis e uma mensagem poderosa sobre o ciclo da vida, este espetáculo encanta todas as idades e faz o coração bater mais forte a cada cena!

Com a ajuda de amigos incríveis como Timão e Pumba, ele descobre que ser rei é mais do que rugir alto - é ter coragem para enfrentar o passado e honrar quem somos. Um espetáculo mágico que mistura aventura, emoção, humor e música em cada cena. Na trilha sonora, canções que marcaram gerações: "O Ciclo da Vida", "Nesta Noite o Amor Chegou", e a divertida "Eu Mal Posso Esperar pra Ser Rei"!

Ficha Técnica

Cia JUKAH de Teatro

- Elenco: Mufasa - Diego Ramos; ⁠Sarabi - Nicolle Guenther; Nala - Juliete Givigier; ⁠Nala Pequena - Naiara Sanabio; ⁠Simba Adulto - Ramon Luis; ⁠Simba Pequeno - Lucca Soriano; ⁠Scar - Rafael Diniz; ⁠Hienas - Mayhara Sheylla, Larissa Kitzinger e Livia Barros; ⁠Timão - Patrick Tondella; ⁠Pumba - Calil Lago; Rafic - Pedro Pietrucci; e ⁠Zazu - Kesley Pombel

- Corpo de Baile: Hellen Loureiro, Pedro Pimenta, Malu Lima, Lucas Loureiro, Júlia Cristina, Miguel Valentim, Carol, Karol Machado, Nath Soares e Márcio Rebeque

- Gnu: Lucas Loureiro, Miguel Valentim e Pedro Pimenta, Márcio Rebeque

- Antílope: Malu Lima, Carol e Karol Machado, Nath Soares

- Hienas: Hellen Loureiro e Júlia Cristina e Nath Soares

- Girafa: Elba Cecília

- ⁠Feiticeira Bantoo (Vudu): Carol Alves

- ⁠Serpente: Malu Lima

Sonoplastia: Liana Santos e Wevertton Martins

Iluminação: Rafael Grampola

Cenografia: Diego Ramos

Figurinos: Itaiara Lago (In memoriam) e GRES. Unidos do Viradouro

Adereços de Cabeça: @oeflfoartesao

Adereços gerais: @ciajukah

Coreografias: Nicolle Guenther

Direção Geral: Diego Ramos

Serviço

O Rei Leão - Cia JUKAH de Teatro

Datas: 22 a 24 de agosto de 2025

Horário: 19h (sexta) | 16h e 18h30 (sábado e domingo)

Ingressos: R$ 30 (inteira)

Duração: 60 min

Classificação indicativa: Livre

Local: Theatro Municipal de Niterói

End: Rua XV de Novembro, 35 - Centro, Niterói