Fundação Cecierj abre mais de sete mil vagas para cursos a distância

O Programa de Formação Continuada de Professores da Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, oferece 7550 vagas para o terceiro período letivo de 2025. A iniciativa é voltada para professores e profissionais da educação básica. Os cursos são gratuitos e realizados de forma totalmente online.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 07 de setembro na página https://www.cecierj.edu.br/extensao.

Cada professor pode se inscrever agora para até duas disciplinas de 30 horas, sendo que, após completar quatro disciplinas (120 horas), receberá um certificado de curso de atualização para professores de 120 horas expedido pela Fundação Cecierj. As aulas online vão acontecer de 16 de setembro a 8 de dezembro de 2025.

Um universo de possibilidades de atualização para professores

Neste último trimestre do ano de 2025, o Programa de Formação Continuada de Professores vai ofertar 37 diferentes disciplinas sobre temas atuais para a prática docente nas áreas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Educação Especial e Inclusiva, Linguagens e Códigos, Matemática, Prática Docente e Tecnologia Educacional, sendo que 13 destas disciplinas são propostas totalmente novas em sua primeira oferta.

Na área de Ciências da Natureza, por exemplo, existe a possibilidade de buscar atualização sobre as inovações no ensino de biotecnologias ou microbiologia, conhecer mais sobre como ensinar a química ou a física do dia a dia com disciplina como o “O fantástico mundo dos polímeros” e “Física em movimento: aplicações cotidianas para um ensino relevante”. É possível ainda se aprofundar em temas atuais como na nova disciplina “A inteligência artificial no ensino de ciências e a discussão do pensamento crítico”.

Já na Matemática, uma das principais novidades é a oferta da disciplina “GeoGebra na sala de aula”, uma ferramenta digital para o professor que quer inovar no ensino de geometria plana e espacial. Há também uma nova oferta do curso preparatório para o mestrado para mestrado profissional em Matemática (Profmat).

Na área de Ciências Humanas serão diversas oportunidades com foco em Antropologia, Sociologia, filosofia, História e geografia. Dois dos novos cursos em oferta nesta área são: “Tecer em história: os usos da história local em sala de aula” e “Vozes da independência: as heroínas do 2 de julho da Bahia”.

Na área de “Prática Docente” e “Educação Especial e Inclusiva” há um leque de opções para fortalecer as práticas docentes inclusivas na educação básica, como uso de jogos tabuleiro em sala de aula, princípios da propriedade intelectual para prática docente, bem estar e promoção da saúde mental do professor no dia a dia da escola. Já a área de Tecnologias Educacionais apresenta propostas inovadoras com foco na discussão mais atual deste momento – O uso prático da Inteligência Artificial na educação básica.

“Os cursos são uma oportunidade única de formação continuada para profissionais da educação básica de todo o estado do Rio de Janeiro, trazendo ideias, propostas e debates pertinentes e inovadores para apoio ao dia a dia do professor em sala de aula. Essa é uma forma de se conectar e aprender a colaborar e trocar experiências com colegas de outras escolas e municípios, além de estreitar o contato acadêmico com uma equipe de excelentes especialistas que atuam como professores e mediadores das disciplinas. Não perca essa oportunidade de melhorar seu currículo e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho”, destacou Daniel Salvador, diretor da Extensão da Fundação Cecierj, responsável pela oferta do Programa de Formação de Professores.