Mercado atacadista recebe eventos de adoção de cães e gatos em parceria com ONGs

Durante o mês de agosto, estacionamentos de nove unidades do Atacadão, em diferentes estados brasileiros, serão palco de eventos de adoção de cães e gatos. A iniciativa é organizada por ONGs regionais, em parceria com a Mars, dentro do Programa PEDIGREE® Adotar é Tudo de Bom, que já contribuiu para que mais de 85 mil cães encontrassem um lar.

As atividades acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Mato Grosso. Paralelamente, a rede promove em todas as suas lojas o Festival da Linha Pet, que reúne produtos voltados para animais de estimação, como alimentos, itens de higiene, acessórios e brinquedos.

De acordo com o Instituto Pet Brasil, o país já conta com cerca de 160 milhões de animais de estimação, o que faz do Brasil o terceiro maior mercado pet do mundo. Nesse cenário, os eventos buscam chamar atenção para a adoção responsável, ampliando a visibilidade do trabalho das organizações parceiras e possibilitando que novos cães e gatos ganhem um lar.

Para realizar a adoção, é preciso ter mais de 21 anos, apresentar documento original com foto e comprovante de residência. As ONGs participantes realizam entrevistas no local e acompanham todo o processo, que inclui o preenchimento de um termo de responsabilidade. Em alguns casos, pode haver cobrança de uma taxa, cujo valor varia de acordo com cada instituição.

Serviço

Festival da Linha Pet Atacadão

Data: até 31 de agosto

Local: todas as lojas da rede

Mais informações sobre a unidade mais próxima: Clique aqui.

Eventos de adoção de cães e gatos

Rio de Janeiro

Atacadão Barra

Data: 23 de agosto (sábado), das 10h às 16h

Av. Ayrton Senna, 2300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ

ONG: Focinhos de Luz

São Paulo

Atacadão Pacaembu

Data: 23 de agosto (sábado), das 10h às 16h

Rua James Holland, 668 - Pacaembu - São Paulo, SP

ONG: Protetora Emerenciana

Atacadão Itaquera

Data: 23 de agosto (sábado), das 10h às 16h

Estrada do Pêssego, 100 - Itaquera - São Paulo, SP

ONG: Protetora Sandra Martins

Paraná

Atacadão Fernão Dias

Data: 23 de agosto (sábado), das 14h às 18h

Rua Fernão Dias, 300, Loja 2 - Vila Castelande - Maringá, PR

ONG: SPAM

Bahia

Atacadão Salvador Pituba

Data: 30 de agosto (sábado), das 10h às 16h

Rua Pernambuco, 510 - Pituba - Salvador, BA

ONG: Abrigo Animais Aumigos

Mato Grosso

Atacadão Tijucal

Data: 30 de agosto (sábado), das 10h às 16h

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 7975 - Tijucal - Cuiabá, MT

ONG: OPA MT

Rio Grande do Sul

Atacadão Viamão

Data: 30 de agosto (sábado), das 10h às 16h

Avenida Senador Salgado Filho, 4742 - São Lucas - Viamão, RS

ONG: Anjos de Patas