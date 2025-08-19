Mercado atacadista recebe eventos de adoção de cães e gatos em parceria com ONGs
De acordo com o Instituto Pet Brasil, o país já conta com cerca de 160 milhões de animais de estimação, o que faz do Brasil o terceiro maior mercado pet do mundo; evento de adoção no RJ acontecerá na unidade da Barra da Tijuca
Durante o mês de agosto, estacionamentos de nove unidades do Atacadão, em diferentes estados brasileiros, serão palco de eventos de adoção de cães e gatos. A iniciativa é organizada por ONGs regionais, em parceria com a Mars, dentro do Programa PEDIGREE® Adotar é Tudo de Bom, que já contribuiu para que mais de 85 mil cães encontrassem um lar.
As atividades acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Paraná e Mato Grosso. Paralelamente, a rede promove em todas as suas lojas o Festival da Linha Pet, que reúne produtos voltados para animais de estimação, como alimentos, itens de higiene, acessórios e brinquedos.
De acordo com o Instituto Pet Brasil, o país já conta com cerca de 160 milhões de animais de estimação, o que faz do Brasil o terceiro maior mercado pet do mundo. Nesse cenário, os eventos buscam chamar atenção para a adoção responsável, ampliando a visibilidade do trabalho das organizações parceiras e possibilitando que novos cães e gatos ganhem um lar.
Para realizar a adoção, é preciso ter mais de 21 anos, apresentar documento original com foto e comprovante de residência. As ONGs participantes realizam entrevistas no local e acompanham todo o processo, que inclui o preenchimento de um termo de responsabilidade. Em alguns casos, pode haver cobrança de uma taxa, cujo valor varia de acordo com cada instituição.
Serviço
Festival da Linha Pet Atacadão
Data: até 31 de agosto
Local: todas as lojas da rede
Mais informações sobre a unidade mais próxima: Clique aqui.
Eventos de adoção de cães e gatos
Rio de Janeiro
Atacadão Barra
Data: 23 de agosto (sábado), das 10h às 16h
Av. Ayrton Senna, 2300 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ
ONG: Focinhos de Luz
São Paulo
Atacadão Pacaembu
Data: 23 de agosto (sábado), das 10h às 16h
Rua James Holland, 668 - Pacaembu - São Paulo, SP
ONG: Protetora Emerenciana
Atacadão Itaquera
Data: 23 de agosto (sábado), das 10h às 16h
Estrada do Pêssego, 100 - Itaquera - São Paulo, SP
ONG: Protetora Sandra Martins
Paraná
Atacadão Fernão Dias
Data: 23 de agosto (sábado), das 14h às 18h
Rua Fernão Dias, 300, Loja 2 - Vila Castelande - Maringá, PR
ONG: SPAM
Bahia
Atacadão Salvador Pituba
Data: 30 de agosto (sábado), das 10h às 16h
Rua Pernambuco, 510 - Pituba - Salvador, BA
ONG: Abrigo Animais Aumigos
Mato Grosso
Atacadão Tijucal
Data: 30 de agosto (sábado), das 10h às 16h
Avenida Fernando Corrêa da Costa, 7975 - Tijucal - Cuiabá, MT
ONG: OPA MT
Rio Grande do Sul
Atacadão Viamão
Data: 30 de agosto (sábado), das 10h às 16h
Avenida Senador Salgado Filho, 4742 - São Lucas - Viamão, RS
ONG: Anjos de Patas