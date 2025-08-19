LBV abre vagas para novas turmas de cursos profissionalizantes em diversas áreas

Os cursos, destinados a pessoas com idade a partir de 14 anos, visam ao desenvolvimento de habilidades necessárias para se integrar ao mundo do trabalho - Foto: Divulgação

Os cursos, destinados a pessoas com idade a partir de 14 anos, visam ao desenvolvimento de habilidades necessárias para se integrar ao mundo do trabalho - Foto: Divulgação

A Legião da Boa Vontade (LBV) abriu inscrições para novas turmas dos cursos profissionalizantes de Departamento Pessoal, Marketing Digital e Vendas, Recepção Hospitalar, Mídias Digitais, Recursos Humanos, Auxiliar de Creche e Berçarista com primeiros socorros, Atendente de Farmácia e Drogaria, Almoxarife e Estoque, Faturamento Hospitalar, Administração Financeira Básica, Gestão e Liderança e para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Adultos e Idosos).

Os cursos, destinados a pessoas com idade a partir de 14 anos, visam ao desenvolvimento de habilidades necessárias para se integrar ao mundo do trabalho.

Para se inscrever, os interessados deve entrar em contato pelos contatos abaixo ou comparecer à LBV, das 9h às 16 horas, para deixar na fila de espera ou agendar a matrícula.

Leia também:

▶ Comissão debate impactos das tarifas impostas pelos EUA à economia brasileira

▶ Mercado atacadista recebe eventos de adoção de cães e gatos em parceria com ONGs

Documento Necessários para à matrícula: identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e um comprovante de residência e escolaridade. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um dos pais ou responsável. As aulas terão início na última semana de fevereiro.

Em São Gonçalo, RJ, o Centro Comunitário de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade, está localizado na Rua Coronel Moreira César, 160 — Zé Garoto. Para outras informações, ligue: (21) 22167872- (21) 3583- 3351 ou pelo Whats (21) 97262-3278.