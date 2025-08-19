Comissão debate impactos das tarifas impostas pelos EUA à economia brasileira

Suco de laranja ficou de fora da taxação - Foto: Divulgação/Foto de Санжар Саиткулов/Pexels/Imagem ilustrativa

Suco de laranja ficou de fora da taxação - Foto: Divulgação/Foto de Санжар Саиткулов/Pexels/Imagem ilustrativa

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (20) os impactos na economia brasileira das tarifas impostas pelos Estados Unidos. O debate será realizado às 9h30, no plenário 4.

Entre os convidados confirmados para o evento estão Uallace Moreira Lima, Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC); Guilherme Mello, Secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda (MF); Fernanda Machiaveli, Secretária-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA); e José Luis Pinho Leite Gordon, Diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Também confirmaram presença Tiago Dahdah, Diretor de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA); Liliam Catunda, Diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca); Lhais Sparvoli, Diretora de Relações Internacionais da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec); e Marcos Antonio Matos, Diretor-Geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Completam a lista de participantes Mario Sergio Carraro Telles, Diretor Adjunto de Desenvolvimento Industrial, Tecnologia e Inovação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), e Guilherme Cruz de Souza Coelho, Presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas).

O deputado Rogério Correia (PT-MG), que pediu o debate, deseja uma análise das consequências da tarifa de 50% anunciada pelo governo norte-americano sobre os produtos importados do Brasil.

A medida entrou em vigor em 6 de agosto e alguns itens, como suco de laranja, aeronaves, petróleo, fertilizantes e determinados alimentos, ficaram de fora da cobrança.

