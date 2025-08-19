Inscrições para concurso da Nittrans vão até 21 agosto

As datas referentes às demais etapas serão divulgadas em edital de convocação disponível na página da banca organizadora - Foto: Divulgação

As datas referentes às demais etapas serão divulgadas em edital de convocação disponível na página da banca organizadora - Foto: Divulgação

Entram na reta final as inscrições para o concurso público do quadro de pessoal da Niterói Trânsito (Nittrans). Os candidatos que desejam participar da seleção devem acessar o site da banca organizadora, FGV Conhecimento, e finalizar o cadastro. O concurso oferece 59 vagas imediatas destinadas a cargos de Nível Médio, Médio Técnico e Superior. O prazo de inscrição se encerrará às 16h (horário de Brasília) do dia 21 de agosto de 2025.

Para concorrer a uma vaga de Advogado; Administrador; Arquiteto; Contador; Engenheiro civil; Técnico de segurança do trabalho; Técnico contábil; Técnico em estradas; Técnico em geoprocessamento; Assistente administrativo; e Agente da autoridade de trânsito, o candidato deve ter formação completa de ensino médio, técnico ou curso normal superior.

Leia também:

Ratomen, traficante suspeito de matar agente da Core, morre em confronto com a polícia

Últimas semanas da Campanha do Agasalho no MetrôRio

A remuneração oferecida varia de R$ 2.300,40 a R$ 12.002,00. Confira os valores respectivos de cada vaga no Edital. A taxa de inscrição é de R$ 90,00 para vagas de Nível Médio e Médio Técnico, e R$ 125,00 para as de Nível Superior. O valor deve ser pago por meio de boleto bancário até 23h59 do dia 22 de agosto de 2025, também de acordo com o horário da capital.

O processo consiste em uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, e uma prova discursiva apenas para os cargos de Nível Superior. As provas serão realizadas em Niterói, no Rio de Janeiro, e estão previstas para o dia 12 de outubro de 2025.

As datas referentes às demais etapas serão divulgadas em edital de convocação disponível na página da banca organizadora. Em caso de dúvidas ou mais informações, entre em contato pelo e-mail: concursonittrans25@fgv.br.