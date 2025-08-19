Ratomen, traficante suspeito de matar agente da Core, morre em confronto com a polícia
O traficante Gabriel Gomes da Costa, conhecido como “Ratomen”, era gerente de uma boca de fumo no Bairro 13, na Cidade de Deus
Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em trabalho de investigação em conjunto com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), neutralizaram, na noite desta segunda-feira (18/08), um dos autores do homicídio do agente José Antônio Lourenço Júnior, o Mocotó.
O traficante Gabriel Gomes da Costa, conhecido como “Ratomen”, era gerente de uma boca de fumo no Bairro 13, na Cidade de Deus, e foi localizado no interior da própria comunidade.
Leia também:
Após cirurgia de acidente anterior, motoqueiros sofrem nova queda 45 dias depois; pacientes estão no Heat, em São Gonçalo
Polícia prende suspeita de aplicar 'Boa Noite, Cinderela' em turistas no Rio
A equipe da Core foi ao local para apurar informações de inteligência que indicavam a presença do criminoso. Ele foi um dos indiciados pela morte do policial civil, ocorrida no dia 19 de maio, durante uma operação. Contra o traficante, havia mandado de prisão expedido a partir de investigação da DHC.
Durante o monitoramento, os agentes identificaram e localizaram o criminoso portando arma de fogo. Durante a abordagem, o criminoso reagiu e foi alvejado pelos agentes.
O traficante foi socorrido pelos policiais da Core para uma unidade de saúde, mas não resistiu.
Após a ação, outros criminosos da Cidade de Deus também atacaram os policiais. A equipe conseguiu deixar a comunidade em segurança.
Considerado de alta periculosidade, Ratomen era conhecido por ostentar nas redes sociais, onde constantemente compartilhava imagens exibindo armas de fogo.
As diligências prosseguem para localizar e capturar os demais envolvidos na morte do agente.