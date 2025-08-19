Ratomen, traficante suspeito de matar agente da Core, morre em confronto com a polícia

A equipe da Core foi ao local para apurar informações de inteligência que indicavam a presença do criminoso - Foto: Divulgação

Policiais civis da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), em trabalho de investigação em conjunto com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), neutralizaram, na noite desta segunda-feira (18/08), um dos autores do homicídio do agente José Antônio Lourenço Júnior, o Mocotó.

O traficante Gabriel Gomes da Costa, conhecido como “Ratomen”, era gerente de uma boca de fumo no Bairro 13, na Cidade de Deus, e foi localizado no interior da própria comunidade.

A equipe da Core foi ao local para apurar informações de inteligência que indicavam a presença do criminoso. Ele foi um dos indiciados pela morte do policial civil, ocorrida no dia 19 de maio, durante uma operação. Contra o traficante, havia mandado de prisão expedido a partir de investigação da DHC.

Durante o monitoramento, os agentes identificaram e localizaram o criminoso portando arma de fogo. Durante a abordagem, o criminoso reagiu e foi alvejado pelos agentes.

O traficante foi socorrido pelos policiais da Core para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

Após a ação, outros criminosos da Cidade de Deus também atacaram os policiais. A equipe conseguiu deixar a comunidade em segurança.

Considerado de alta periculosidade, Ratomen era conhecido por ostentar nas redes sociais, onde constantemente compartilhava imagens exibindo armas de fogo.

As diligências prosseguem para localizar e capturar os demais envolvidos na morte do agente.