Últimas semanas da Campanha do Agasalho no MetrôRio

Também é possível participar da campanha pelo site da instituição - Foto: Divulgação/MetrôRio

A Campanha do Agasalho, promovida pelo Consórcio Cristo Sustentável, termina no fim deste mês. Em apoio à iniciativa, o MetrôRio recebe as doações em três estações: Carioca/Centro, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Del Castilho. Até o dia 31/08, os clientes do sistema metroviário poderão doar cobertores e agasalhos novos ou em boas condições de uso, preferencialmente limpos.

Também é possível participar da campanha pelo site da instituição. Todo o valor arrecadado é revertido para a compra de agasalhos. Até o momento, foram arrecadadas mais de 8 toneladas de cobertores e agasalhos. A meta é chegar à marca de 10 toneladas.

Além das três estações do MetrôRio, a Campanha do Agasalho, do Consórcio Cristo Sustentável, conta com outros 26 pontos de coleta distribuídos pela cidade. Confira todos os pontos de coleta da Campanha do Agasalho:

- Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor;

- Estrada Redentor, s/n - Alto da Boa Vista;

- Trem do Corcovado - Rua Cosme Velho, 513 - Cosme Velho;

- Loja O Sol Artesanato - Rua Corcovado, 213 - Jardim Botânico;

- Drogaria Venâncio Jardim Botânico - Rua Jardim Botânico, 657 – Jardim Botânico;

- Paróquia São José da Lagoa - Avenida Borges de Medeiros, 2735 - Lagoa;

- Sede Vasco da Gama Náutica da Lagoa - Rua General Tasso Fragoso, 65 – Lagoa;

- Casa de Saúde São José – Rua Macedo Sobrinho, 21 – Humaitá;

- Oficina Muda Laranjeiras - Praça São Salvador, 5 – Laranjeiras;

- Oficina Muda Copacabana - Rua Santa Clara, 151 – Copacabana;

- Drogaria Venâncio Copacabana - Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 791 – Copacabana;

- Drogaria Venâncio Ipanema - Rua Visconde de Pirajá, 477 – Ipanema;

- Rio Vision Hospital - Rua Prudente de Morais, 1276 – Ipanema;

- Drogaria Venâncio Leblon - Rua José Linhares, 244 – Leblon;

- Oficina Muda Botafogo - Rua São Clemente, 117 – Botafogo;

- Drogaria Venâncio Botafogo - Rua Voluntários da Pátria, 128 – Botafogo;

- Drogaria Venâncio Botafogo - Rua São Clemente, 206 - Botafogo;

- Estação Carioca/Centro (metrô);

- EMERJ (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro) – Rua Dom Manuel, 25 – Centro;

- Fundação Biblioteca Nacional – Avenida Rio Branco, 219 – Centro;

- Sede Vasco da Gama do Calabouço - Rua Jardel Jercolis, s/n – Centro;

- Estação Del Castilho (metrô);

- Oficina Muda Tijuca - Rua Conde de Bonfim, 685 - loja 225 – Tijuca;

- Mega Loja Gigante da Colina – São Januário - Avenida Roberto Dinamite, 10 – Vasco da Gama;

- Estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca (metrô);

- Drogaria Venâncio Barra da Tijuca - Avenida Olegário Maciel, 188 – Barra da Tijuca;

- Quiosque do Guido - Praia do Guido - Entre os postos 11 e 12 do Recreio dos Bandeirantes;

- Drogaria Venâncio Recreio dos Bandeirantes - Avenida das Américas, 13400 – Barra da Tijuca;

- Oficina Muda Freguesia - Estrada dos Três Rios, 354 – Freguesia;

- Drogaria Venâncio Icaraí - Rua Doutor Paulo Cesar, 2 e 18 – Niterói.

SERVIÇO

Campanha do Agasalho, do Consórcio Cristo Sustentável, no MetrôRio

Estações: Carioca/Centro, Jardim Oceânico/Barra da Tijuca e Del Castilho

Data: até o dia 31 de agosto

Horário de funcionamento do metrô: de segunda-feira a sábado, das 5h à meia-noite; e aos domingos, das 7h às 23h.

Itens para doação: cobertores e agasalhos em boas condições de uso.