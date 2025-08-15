L’Oréal Brasil realiza nova Feira de Oportunidades com 1 000 vagas e 5 000 capacitações

O evento acontece no dia 20 de agosto, em frente à sede da L’Oréal, na Região Portuária, no Centro do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A fim de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico dos moradores da região da Pequena África, o Grupo L’Oréal no Brasil promove mais uma edição da Feira de Oportunidades. O evento acontece no dia 20 de agosto, em frente à sede da L’Oréal, na Região Portuária, no Centro do Rio de Janeiro. Com mais de mil vagas de emprego e 5 mil de capacitação para diversas empresas que atuam na cidade, a feira reforça o compromisso da Companhia de resgate da memória e valorização da herança cultural afro-brasileira na região, que já foi considerada o maior porto escravagista do mundo, mas também mobilização para inclusão produtiva.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Feira integra a agenda Beleza Que Move: Pequena África, iniciativa que visa a promover a capacitação e oportunidade profissional em uma das regiões com maior relevância histórica e cultural do país. Em parceria com Americanas, Hortifruti, Cury e Instituto Cury, Grupo Cataratas, Icatu, Light, VLT Carioca, Stefanini, Rede D'Or, Subsea7, Prefeitura do Rio, CIEDS e MOVER, o evento vai oferecer uma ampla gama de oportunidades para a comunidade, com vagas em diferentes setores. Serão ofertadas posições de estágio, jovem aprendiz, lojistas, recepcionistas, analistas administrativos, serventes e auxiliares de obra e transporte, além de capacitação nas Naves do Conhecimento, da Prefeitura, cursos e oficinas apoiados pelo MOVER e CIEDS.

Helen Pedroso, Diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos do Grupo L’Oréal no Brasil, reforça: “Atuando na região há mais de 8 anos, temos um dever cívico de contribuir com o legado dessa região histórica, local onde maior número de escravizados no Brasil, mas também de construir uma ponte para o futuro. Isso começa pela educação e pela promoção de oportunidades. Essa iniciativa é uma oportunidade concreta de gerar transformação social por meio da inclusão produtiva e permitir acesso a novos caminhos para diversas pessoas.”

Grupo L’Oréal oferece vagas de formação tecnológica e marketing de influência

Este ano, o Grupo L’Oréal no Brasil destaca o papel-chave da inovação e as novas tecnologias para a inclusão produtiva de jovens no país. Durante a feira, a companhia disponibilizará vagas para formação tecnológica, que vão desde programação ao marketing de influência.

Além disso, o evento contará com sessões limitadas de mentoria e orientação para aprimoramento de currículos e profissionalização dos participantes realizado por profissionais de RH da companhia. Para participar desta ativação, é necessário fazer a inscrição pelo link Link. Haverá também oportunidade de realizar uma foto profissional para auxiliar na criação de currículos e perfis em redes sociais.

Pela 1ª vez, Grupo L’Oréal realiza Inova Summit, no Porto Maravalley

Na parte da tarde, a empresa realiza o L’Oréal Inova Summit, no Porto Maravalley, onde reunirá parceiros estratégicos para discutir o papel do setor público e privado para ampliar o papel da inovação nos mais diversos setores e contribuir para o impacto social positivo. Participarão do evento, além de executivos da L’Oréal, representantes de outros setores, como Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio, TikTok, ImpaTech, Universidade Federal Fluminense, dentre outros.

Temas como conexão com os consumidores brasileiros, empregabilidade no setor tecnológico e inclusão feminina na tecnologia, reforçam a visão do Grupo L’Oréal de utilizar a tecnologia como ferramenta para a construção de uma sociedade mais inclusiva.

Informações do evento:

Data: 20 de agosto de 2025

Feira de Oportunidades

Horário: 9h às 13h

Local: Rua Barão de Tefé, 27, em frente à sede do Grupo L’Oréal no Brasil, na região da Pequena África, Zona Portuária do Rio de Janeiro (estação de VLT Parada dos Navios)

L’Oréal Inova Summit

Horário credenciamento: 14h / Palestras: 15h às 18h

Local: Porto Maravalley - Avenida Professor Pereira Reis, 76, Santo Cristo, Zona Portuária

Vagas limitadas e inscrições pelo link: Link