Flamengo monta programação especial para próximos jogos contra o Inter

De la Cruz vive expectativa de ser liberado pelo DM e Arrascaeta já está à disposição no Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Após o duelo de quarta-feira (13) contra o Internacional, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo encontrará o adversário mais duas vezes nesta semana. Primeiro, o Rubro-Negro joga contra o Colorado pelo Brasileirão, no domingo (17). Em seguida, o duelo é pelo jogo de volta do torneio continental, na quarta-feira (20). Ambos acontecem no Beira-Rio.

O Fla optou por ficar em Porto Alegre e não retornar ao Rio, como costuma acontecer em casos como esse, de enfrentar a mesma equipe em jogos consecutivos. A delegação embarca no sábado (16) e só retorna na quinta (21).

Com isso, Filipe Luís deve levar um grupo grande de jogadores, já que deve promover mudanças de um jogo para o outro. Ele contará com reforços para os dois duelos.

Arrascaeta é o primeiro nome que está garantido. Ele cumpriu suspensão no último duelo e estará apto. Mas, é provável que outros dois jogadores fiquem à disposição do Flamengo: o zagueiro Danilo e o volante De la Cruz.

Ambos já realizam atividades no campo. O zagueiro está em fase final de recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O volante se recupera de uma inflamação no joelho esquerdo e participou de treinos com o grupo nos últimos dias.

Por outro lado, Emerson Royal virou dúvida. Ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no primeiro tempo da última partida e foi substituído no intervalo. O lateral disse, ao deixar o estádio, que o problema não parecia ser grave. Ele passará por exames para ser avaliado pelo departamento médico do clube.