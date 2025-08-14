Inovação e proteção: FAPERJ destaca tecnologia para a Patrulha Maria da Penha no Rio Innovation Week

Caroline Alves, presidente da Faperj, reforçou que investir em inovação com impacto social é prioridade para a fundação - Foto: Divulgação

Criada há seis anos como política pública da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Patrulha Maria da Penha já assistiu cerca de 100 mil mulheres vítimas de violência doméstica.

Com participação ativa de policiais voluntários e capacitados para o atendimento humanizado, a iniciativa conta com um reforço essencial: o uso de tecnologias que agilizam o atendimento, aumentam a segurança e salvam vidas.

“O uso da tecnologia é fundamental para proteger e salvar vidas. Aplicativos, sistemas de monitoramento e integração com as viaturas dão mais rapidez às respostas e garantem que a mulher receba apoio no momento em que mais precisa”, afirmou a major Bianca, nesta quinta-feira (14), no Palco Kobra do Rio Innovation Week, no Píer Mauá.

Major Bianca apresentou os avanços tecnológicos que fortalecem o programa | Foto: Divulgação

A oficial ressaltou que a maior parte dos chamados recebidos pelo 190 está relacionada a crimes contra mulheres e à perturbação do sossego, e que ainda há um desafio de alcance: “A cada dez mulheres, seis não conhecem a Patrulha. Precisamos divulgar mais, compartilhar informações e mostrar que existe apoio”, disse.

Entre as ferramentas digitais apresentadas estão o aplicativo Rede Mulher, o Maria da Penha Virtual e o Botão de Emergência, que aciona a viatura mais próxima em casos de ameaça. Desde a implementação, foram mais de 120 mil downloads e mais de 700 acionamentos de emergência. “Essas tecnologias colocam a proteção na palma da mão. É rapidez, é agilidade, é mais uma forma de dizer à mulher: você não está sozinha”, completou.

A major destacou ainda a estrutura das Salas Lilás, presentes em batalhões, shoppings e universidades, que oferecem acolhimento, escuta qualificada e um formulário para avaliação de risco. Parcerias com o Tribunal de Justiça e a Defensoria Pública garantem que ocorrências por descumprimento de medidas protetivas que já somam 880 cheguem diretamente aos policiais responsáveis. No estado, existem também dois abrigos sigilosos para proteger vítimas em situação de ameaça grave.

A presidente da Faperj, Caroline Alves, reforçou que investir em inovação com impacto social é prioridade para a fundação.

“A tecnologia não pode ser vista apenas como motor da economia, mas como ferramenta para proteger vidas. Projetos como o da Patrulha Maria da Penha mostram que é possível unir inteligência artificial, aplicativos e sistemas de monitoramento para salvar mulheres em situação de risco. É exatamente esse tipo de iniciativa que queremos fomentar, afirmou.”

No estande da Polícia Militar, o público pôde conhecer câmeras embarcadas em viaturas com softwares de reconhecimento facial e leitura de placas, drones equipados com as mesmas tecnologias e sistemas de monitoramento integrados à Central 190.

Para Caroline, o caminho está em aproximar a inovação da população mais vulnerável: “Quando conseguimos unir tecnologia, capacitação policial e políticas públicas, não estamos apenas combatendo crimes, mas salvando famílias inteiras, concluiu.”