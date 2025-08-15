Programa Jovem Aprendiz da Águas do Rio abre vagas para cursos profissionalizantes com bolsa-auxílio e benefícios por um ano

A jornada será de quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais - Foto: Divulgação

A jornada será de quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais - Foto: Divulgação

O programa de Jovem Aprendiz da Águas do Rio abriu inscrições para formação técnica pelo Senai. Nesta edição, 100 vagas estão sendo oferecidas para pessoas entre 16 e 19 anos, preferencialmente mulheres. Os candidatos precisam comprovar que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio. As inscrições ficam abertas até 15 de agosto (próxima sexta-feira).

As oportunidades disponíveis são para os setores de hidráulica e eletromecânica, com bolsa-auxílio de R$ 748,79, além de benefícios como vale-refeição e vale-transporte. A jornada será de quatro horas por dia, totalizando 20 horas semanais. Ao longo de um ano, os selecionados serão capacitados pelo Senai em cursos técnicos de eletricista predial e instalador hidráulico, com foco na inserção profissional.

Leia também:

Botafogo vence a LDU por 1 a 0 e leva vantagem mínima para o jogo de volta na Libertadores

Inovação e proteção: FAPERJ destaca tecnologia para a Patrulha Maria da Penha no Rio Innovation Week



Projeto Mulheres no Saneamento fomenta presença feminina no setor

A concessionária, que integra o grupo Aegea, vem investindo em iniciativas voltadas à redução das barreiras enfrentadas por jovens de comunidades, pessoas negras e mulheres no acesso ao mercado de trabalho. Entre os programas da companhia, o Mulheres no Saneamento visa promover a valorização feminina no setor e busca atrair profissionais que se identifiquem com as atividades da área.

“Nossos programas têm o objetivo de abranger a inserção de grupos minoritários no mercado de trabalho. Nesta edição do programa de aprendizagem, temos o desejo de incluir mulheres no saneamento, preconizando que a diversidade de gênero esteja presente em todas as áreas da companhia, incluindo nas nossas operações", destaca Clara Rodrigues, gerente de Recursos Humanos da empresa.

Desde sua criação, em fevereiro de 2022, o Jovem Aprendiz tem sido um divisor de águas para muitos profissionais promissores. A iniciativa inclusiva tem colocado a Águas do Rio em lugar de destaque no mercado, sendo referência no Estado do Rio de Janeiro em ações positivas.

Para se candidatar, acesse nossa página de carreiras: aegea.gupy.io e procure pela vaga de Jovem Aprendiz no Rio de Janeiro.