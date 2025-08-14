Botafogo vence a LDU por 1 a 0 e leva vantagem mínima para o jogo de volta na Libertadores

O Botafogo largou na frente nas oitavas de final da Libertadores 2025 ao vencer a LDU (ECU) por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (14), no estádio Nilton Santos, o Engenhão. O único gol da partida foi marcado por Arthur, com apenas 15 segundos de jogo, após cruzamento de Alex Telles.

Com o resultado, o Glorioso conquistou uma vantagem mínima e agora joga pelo empate na partida de volta, que será disputada na próxima semana, em Quito, capital equatoriana conhecida por sua altitude que costuma complicar times brasileiros.

Após o gol relâmpago, a equipe comandada por Davide Ancelotti teve dificuldade para manter o ritmo e criou poucas oportunidades claras ao longo da partida. A LDU, por sua vez, se lançou ao ataque, surpreendendo ao disputar o jogo de igual para igual, finalizando mais vezes que o time carioca, mas sem balançar as redes.

A decisão da vaga acontecerá no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. O Botafogo precisa ao menos empatar para garantir presença nas quartas de final da competição continental.