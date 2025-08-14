Governo do Estado gera mais de 12 mil empregos com obras de infraestrutura

Concretagem e pavimentação de mais uma parte da Ponte do Pilar - Foto: Divulgação/Governo do Rio

Concretagem e pavimentação de mais uma parte da Ponte do Pilar - Foto: Divulgação/Governo do Rio

Durante encontro com integrantes do Conselho Empresarial de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), o secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), Uruan Andrade, destacou a criação de mais de 12 mil postos de trabalho nas obras estruturantes realizadas pelo Governo do Estado. A geração de empregos diretos e indiretos é resultado dos mais de 150 canteiros de obras da secretaria em todas as regiões do estado. Os investimentos, que somam R$ 3 bilhões, movimentam a economia fluminense, criam novas oportunidades e ajudam a estruturar os municípios para o desenvolvimento urbano e social.

"Estamos com intervenções em todo o estado. São obras de drenagem, pavimentação, contenção de encostas, construção de pontes e reforma de equipamentos públicos. E o melhor: as empresas contratadas para executar os serviços aproveitam a mão de obra local, contribuindo para a geração de renda e aquecimento da economia nos municípios", esclarece o governador Cláudio Castro.

O secretário Uruan Andrade ressaltou também a importância dos investimentos realizados pelo Governo do Estado na infraestrutura para o crescimento econômico do estado, especialmente na Região Metropolitana e no interior.

Leia também:

▶ Guarda Municipal presta socorro a mulher que caiu na rua em Zé Garoto

▶ Ação policial remove barricadas na Trindade, em São Gonçalo; vídeo

"As obras estruturantes que realizamos garantem um ambiente favorável para novos negócios. Cada projeto executado representa mais uma chance para muitas famílias ampliarem sua renda. Temos atuado em todas as regiões do estado com o compromisso de melhorar a vida de quem vive no estado, oferecendo oportunidades reais", disse o secretário.

As obras realizadas pela SEIOP também impactam o comércio e o turismo. A comerciante Vanusia Barreto sente no dia a dia o resultado positivo das obras da pavimentação e drenagem realizadas na Estrada Velha do Rio Dourado, em Casimiro de Abreu.

"O movimento de clientes melhorou tanto que mudei para um espaço maior, instalei uma cobertura para proteger os clientes do sol e da chuva e transformei meu comércio em um ponto de encontro", contou Vanusia.

Pavimentação, drenagem, calçada e sinalização na rua Agenor Mendes, bairro ARCOZELO | Foto: Divulgação/Governo do Rio

Construção

O setor de Construção está entre os três que mais geram emprego no estado. Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) apontam que somente no mês de junho a área registrou 2.697 novos empregos no Rio de Janeiro, consolidando a atividade econômica como a terceira que apresenta saldo mais positivo, ficando atrás somente do setor de Serviços e Comércio. Com mais de 60 mil novos postos de trabalho com carteira assinada entre janeiro e junho de 2025, o estado foi o terceiro maior gerador de empregos formais do país no período.