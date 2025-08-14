Guarda Municipal presta socorro a mulher que caiu na rua em Zé Garoto

Na manhã desta quinta-feira (14), agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prestaram os primeiros socorros a uma mulher que sofreu uma queda em via pública, no bairro Zé Garoto. A ação ocorreu por volta das 9h, durante patrulhamento preventivo da equipe da ROMU III.

A vítima, caiu na calçada da Rua Coronel Moreira César. Os guardas municipais que passavam pelo local e notaram o incidente e agiram rapidamente, prestando os primeiros socorros a vítima, levando para o Pronto Socorro que fica próximo ao local do acidente.

Após o socorro a vítima levada por profissionais do hospital para avaliações e atendimentos médicos e os agentes seguiram com seu patrulhamento de rotina.