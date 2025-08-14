Ação policial remove barricadas na Trindade, em São Gonçalo; vídeo

Agentes da Polícia Militar removeram barricadas em diferentes pontos da Trindade, em São Gonçalo, durante uma ação na manhã desta quinta-feira (14). Ao todo, dez toneladas de barricadas foram retiradas em seis ruas no bairro, que foram obstruídas por grupos criminosos que atuam na região, segundo policiais do 7° BPM (São Gonçalo). Confira imagens da ação:

Equipes de demolição do batalhão auxiliaram na operação. Não houve alterações ou conflitos durante a remoção, que aconteceu nas ruas Cabo Frio, Itajubá, Macaé, Itaperuna, Vital Brasil e Maria Amélia de Almeida.

Leia também:

➢ Homem morre esmagado por companheira de 100 kg em Portugal

➢ Ação policial contra facção criminosa resulta em seis mortos no Rio