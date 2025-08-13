Supermercados Mundial abre 46 vagas no Rio e em Niterói

Os cargos envolvem atividades operacionais e de apoio ao funcionamento das lojas - Foto: Divulgação

O Supermercados Mundial está com 46 vagas abertas para atuação em lojas do Rio de Janeiro e Niterói. As oportunidades são para os cargos de fiscal de prevenção (RJ), empacotador (RJ e Niterói), peixeiro (Niterói) e repositor, com vagas em diferentes setores nas unidades do Rio.

Os cargos envolvem atividades operacionais e de apoio ao funcionamento das lojas, como organização, reposição de mercadorias, atendimento ao cliente e segurança patrimonial. Para algumas funções é exigido ensino fundamental completo.

A remuneração parte de R$ 1.700,00, e os colaboradores contam com benefícios como plano de saúde e odontológico, vale-transporte, alimentação no local, seguro de vida, plano funeral e premiação por assiduidade.

Como se candidatar:

Os interessados devem enviar o currículo atualizado com o nome da vaga no assunto para:

E-mail: curriculorh@supermercadosmundial.com.br

Com mais de 20 lojas no estado, o Supermercados Mundial reforça seu papel como gerador de empregos e oportunidades, valorizando o trabalho e incentivando o crescimento profissional de seus colaboradores.