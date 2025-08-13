Foragido por duplo homicídio em São Gonçalo é capturado em Saquarema

O criminoso ainda é investigado por integrar um grupo de extermínio de milícia naquela região - Foto: Divulgação

O criminoso ainda é investigado por integrar um grupo de extermínio de milícia naquela região - Foto: Divulgação

Policiais Civis da 124ª DP (Saquarema) prenderam um homem, nesta terça-feira (12/08), por dois homicídios e uma tentativa de homicídio. Ele foi capturado em uma residência no bairro de Jaconé, distrito de Saquarema, Região dos Lagos, após informações obtidas pelo setor de Inteligência da distrital.

O crime ocorreu em março de 2014, no bairro Jardim Catarina, na cidade de São Gonçalo. Na ocasião, o autor matou a tiros dois homens e feriu gravemente outro. O criminoso ainda é investigado por integrar um grupo de extermínio de milícia naquela região.

Conforme informações dos policiais, a principal motivação do crime seria que as vítimas estavam se relacionando com mulheres da região, o que não era permitido pelo grupo. O homicida estava foragido desde setembro de 2024, quando foi condenado a prisão pela Justiça.

Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.