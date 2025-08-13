Bebê de sargento da Marinha morre no útero após atentado a tiros na Baixada Fluminense

Juliana estava grávida de 20 semanas e já havia escolhido o nome Pedro para o filho - Foto: Reprodução

Juliana estava grávida de 20 semanas e já havia escolhido o nome Pedro para o filho - Foto: Reprodução

O bebê da sargento da Marinha, Juliana da Silva Oliveira Pessoas, baleada na tarde de domingo (10), não sobreviveu aos ferimentos e morreu ainda no útero, nesta terça-feira (12).

Juliana estava grávida de 20 semanas e já havia escolhido o nome Pedro para o filho.

De acordo com o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), a sargento da Marinha permanece em estado de saúde gravíssimo, ainda sendo necessárias doses elevadas de medicamentos, além de estar sedada e respirando por meio de ventilação mecânica.

Em razão do quadro de saúde de Juliana, os médicos esperam o melhor momento para a retirada do feto, em conjunto com a equipe obstétrica.

A vítima de disparos chegou ao HMAPN após ser transferida do Hospital da Mulher, situado em São João de Meriti, no domingo, e foi submetida a uma cirurgia vascular para cessar o sangramento e reparar os vasos atingidos, na madrugada de segunda-feira (11). Juliana permanece recebendo cuidados no CTI, com acompanhamento da equipe de cirurgia vascular.

Relembre o caso

A sargento da Marinha foi atingida por disparos enquanto passava de carro por São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde tinha comemorado o Dia dos Pais. A mulher estava no banco do carona, ao lado do marido. No banco de trás estavam a sogra da vítima, sua irmã e o cunhado.

Depois da confraternização, a militar e o marido, foram levar a irmã e o cunhado em Vilar dos Teles e depois iriam para casa, em Jacarepaguá.

No momento em que o veículo da família parou para que os passageiros descessem, a sargento notou a aproximação suspeita de uma moto e alertou o marido.

Quando os familiares abriram a porta, o garupa da motocicleta disparou contra a janela do motorista e depois fugiram sem levar quaiquer pertences das vítimas. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.