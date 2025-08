São Gonçalo encaminha gonçalenses para vagas de emprego nesta quinta-feira (7)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Trabalho, em parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), irá oferecer cerca de 40 vagas de emprego em mais uma edição do 'Oportunidades', nesta quinta-feira (7). O evento acontecerá das 9h às 16h, no Sine Alcântara.

Oportunidades tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa, serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Confira a lista das vagas que serão disponibilizadas:

20 vagas para operador de caixa: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, com idade entre 18 e 45 anos e ensino médio completo;

5 vagas para atendente de lanchonete: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 35 anos e ensino médio completo;

1 vaga para técnico de refrigeração: para pessoas de ambos os sexos, com experiência comprovada na área, idade entre 25 e 50 anos e ensino médio completo;

Leia também!

▹ Rafinha Bastos critica Luana Piovani após fala sobre casamento: "Meteu chifre no Rodrigo Santoro"



▹ Primeiro dia de Simpósio promovido pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Universo, aborda temas sobre saúde física e mental

6 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo: para pessoas do sexo feminino, com experiência comprovada na área, idade entre 20 a 35 anos e ensino médio completo;

⁠10 vagas para vendedor pracista: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos e ensino médio completo.

O Programa Oportunidades será realizado no Sine Alcântara (localizado na Rua Doutor Alfredo Backer, 500, lojas 11 e 12), nesta quinta-feira (7), das 9h às 16h.