Rafinha Bastos critica Luana Piovani após fala sobre casamento: "Meteu chifre no Rodrigo Santoro"

O humorista Rafinha Bastos movimentou as redes sociais nos últimos dias após publicar um vídeo criticando a atriz Luana Piovani. As críticas surgiram após a participação de Luana em um podcast, onde ela afirmou não acreditar mais na instituição casamento.

"Espera aí, querida. Está falando mal de casamento? Vamos ver se o problema não são as suas escolhas", iniciou o humorista, no vídeo publicado. Em seguida, ele falou sobre antigos relacionamentos de Piovani: "Primeiro, mete um chifre no Rodrigo Santoro, que é uma cagada até pra mim, que sou homem. Aí escolhe quem pra namorar? Um cantorzinho da fogueira que perde a cabeça e quebra o braço de uma velha", afirmou, referindo-se a Doda Dolabella.

Por fim, Rafinha cita o casamento da atriz com o surfista Pedro Scooby: "Aí você pensa: 'vou escolher um homem de verdade, alguém pra ter filho, um cara responsável que vai cuidar das minhas crianças'. E escolhe quem? Um surfistinha de 22 anos. Porra, querida... Será que o problema está no casamento ou está em você?".

Leia também:

➣Edu Guedes volta ao trabalho e comemora: 'É um recomeço'

➣ OSG na Flip: Autora de São Gonçalo leva obra interativa sobre maternidade para a Flip

O vídeo de Rafinha veio após uma participação da atriz em um podcast, onde ela afirmou: "Toda vez que eu encontro alguém que vai casar, eu olho e falo: 'quem conta pra ela?'. Eu acho casamento uma roubada".

Em relação a um dos casos ditos por Rafinha, Luana Piovani e Rodrigo Santoro namoraram durante três anos, mas Luana traiu o ator no carnaval de 2000. Na época, ela foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel e as fotos foram parar na capa de revistas. Após o escândalo, o namoro com Santoro chegou ao fim.

Anos após o acontecimento, Luana declarou em entrevista que se sentiu libertada de uma "prisão" e que também descobriu infidelidades por parte do ator.