Primeiro dia de Simpósio promovido pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Universo, aborda temas sobre saúde física e mental

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ), em parceria com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), abriu nesta terça-feira (5), no Espaço da Reserva Cultural, no Centro de Niterói, o Simpósio de Prevenção a Desastres. O evento reúne especialistas e autoridades para debater temas relacionados à saúde física e mental dos bombeiros militares e à atuação integrada em situações de emergência.



No evento desta terça (5), foram abordados, em palestras de autoridades e especialistas renomados nacional e internacionalmente, temas como “Obesidade: epidemia silenciosa”; “Pilares da saúde na performance física e mental”; “Importância da atividade física do Bombeiro Militar”, entre outros.

Leia também:

➣OSG na Flip: Cantora e jornalista estreia na ficção com romance 'A Verdade é Vagabunda'

➣ Edu Guedes volta ao trabalho e comemora: 'É um recomeço'

Idealizador do evento, o comandante do Corpo de Bombeiros da Região Metropolitana, cel. Cássio Capelli, deu início ao Simpósio ressaltando o objetivo principal desta iniciativa: promover o conhecimento prático da corporação.

"É muito importante trazer para a sociedade assuntos que nós abordamos internamente." | Foto: Layla Mussi

"É muito importante trazer para a sociedade assuntos que nós abordamos internamente. Falar da saúde física e mental do bombeiro é de extrema importância, e este Simpósio tem o intuito de não só promover, como também adquirir conhecimento. E conhecimento nunca ocupa espaço", afirmou.

Palestrante, a tenente-coronel Fernanda Serpa abordou o tema "Pilares da saúde na performance física e mental".

"Na minha palestra, eu falei um pouquinho sobre saúde e performance do bombeiro militar, mas que não se limitam só a este profissional. Porque, para todos os trabalhadores e estudantes que têm uma rotina muito árdua de trabalho, isso pode impactar negativamente a performance física e mental. Então, mostrei algumas estratégias de saúde que nós podemos adotar para ajudar a equilibrar essas demandas de trabalho, preservando o nosso bem-estar", explicou.

Parceria Universo x CBMERJ

Atuante não só na formação acadêmica de seus alunos, como também na formação social, a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), que possui cursos renomados na área da saúde e que, recentemente, em 2024, recebeu do Ministério da Educação (MEC) a autorização para a abertura de seu curso superior de Medicina, na modalidade bacharelado, no campus da Trindade, em São Gonçalo, mais uma vez ultrapassou os limites dos campi e trouxe aos alunos a oportunidade de vivenciar a experiência enriquecedora do Simpósio de Prevenção a Desastres.

"Essa é uma oportunidade de unir o operacional do Corpo de Bombeiros com a parte acadêmica da Universo. Acredito que temos muito a contribuir para o grupamento, assim como eles têm muito a nos ensinar. E, com isso, toda a sociedade terá um ganho muito grande com essas informações e especializações. Vamos, unidos, fazer a diferença na sociedade", afirmou Fábio Tavares, diretor da Universo Campus São Gonçalo.

"Esse evento traz uma relevância muito grande, principalmente para os alunos, que conseguem vivenciar uma formação não só de sala de aula, mas também uma formação técnica em parceria com o Corpo de Bombeiros e social, porque diversos projetos sociais são realizados em conjunto com os bombeiros, que têm uma estrutura de referência nos serviços à população. A gente consegue, dessa forma, formar o nosso aluno de maneira integral", completou Anderson de Azevedo Freire, diretor do campus Niterói.

Com palestras conectadas a todas as áreas do conhecimento, em um Simpósio completo no que diz respeito à abrangência de informações, o evento atraiu não só profissionais do Corpo de Bombeiros, como também a sociedade civil, alunos e ex-alunos da Universo, como é o caso da enfermeira Taiany Barbis, 26 anos, e do acadêmico de medicina Rodrigo Soria, 45 anos.

"Me formei em Enfermagem na Universo e poder participar de um evento como este traz uma experiência muito bacana, principalmente no aprofundamento de algumas questões e na possibilidade de obter conhecimento de forma geral, que poderá ser usado na nossa vida pessoal e profissional", afirmou Taiany, ex-aluna de Enfermagem da Universo.

"Pra mim, sempre foi um sonho cursar Medicina. Atuo na área da saúde, como enfermeiro, há 22 anos, e tive a oportunidade de agora poder dar início ao desejo de me tornar médico. E, a partir deste evento, vejo a integração de todas as áreas, seja educacional, seja a área pública , unificando os interesses em prol da população. O que, com certeza, é um ganho para todos nós, podendo trazer benefícios a curto e longo prazo", disse Rodrigo, estudante de Medicina da Universo.

Ainda na temática da interação e da importância da Universo com a sociedade de forma geral, o Dr. Marcelo Pessoa, coordenador médico do Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), que realizou uma palestra sobre Medicina do Trauma, falou sobre a relevância do evento.

"Fico feliz de ver aqui essa parceria com a universidade, porque a gente precisa discutir os nossos problemas de acordo com a realidade de cada um. E ter pessoas de diferentes lugares, diferentes atuações, para trocar ideias, trocar informações, é muito importante", afirmou Dr. Marcelo Pessoa.

O evento segue nesta quarta-feira (6), com o 2º dia do Simpósio, sob o tema "Prevenção e salvamento terrestre", e na quinta-feira (7), com o 3º e último dia, sob o tema "Prevenção e salvamento aquático".

1/13 | Foto: Layla Mussi

2/13 | Foto: Layla Mussi

3/13 | Foto: Layla Mussi

4/13 | Foto: Layla Mussi

5/13 | Foto: Layla Mussi

6/13 | Foto: Layla Mussi

7/13 | Foto: Layla Mussi

8/13 | Foto: Layla Mussi

9/13 | Foto: Layla Mussi

10/13 | Foto: Layla Mussi

11/13 | Foto: Layla Mussi

12/13 | Foto: Layla Mussi

13/13 | Foto: Layla Mussi